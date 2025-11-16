Marchan por asfaltado de calles de sectores de Pedro Brand

La Asociación de Juntas de Vecinos del municipio Pedro Brand, conformada por 22 organizaciones comunitarias, realizó la “marcha por asfalto”, para exigir que el Gobierno cumpla la “promesa” de acondicionamiento de las calles del municipio.

Con pancartas y consignas que expresaban su parecer, al menos treinta y cinco personas marcharon la tarde de este sábado desde el puente Río Lebrón, recorriendo las calles La Trinitaria y la Salomé Ureña hasta llegar a la Las Mercedes, próximo a la Autopista Duarte.

Luis Santana, quien preside la asociación, aseguró que el 13 de marzo el presidente Luis Abinader prometió el asfaltado de las calles de todos los sectores del municipio de Pedro Brand; sin embargo, solo en algunos se ha cumplido.

Santana indicó que la marcha pacífica fue un preámbulo de otras protestas que realizarán, como por ejemplo la de diciembre, que se efectuará frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la de enero, que se llevará a cabo en la Autopista Duarte.

“Ya para diciembre tenemos programado un piquete frente a las instalaciones de Obras Públicas. La de hoy nada más fue una marcha pacífica, de calentamiento”, expresó.

También informó que la próxima actividad será frente al cementerio municipal para exigir la culminación de los trabajos en la carretera Duarte Vieja, que, según señaló, tienen aproximadamente siete meses paralizados.

Y además, pedir la reparación de la calle que da acceso al sector Las Acacias, que dice estar “intransitable”.

“Hace más de tres meses le quitaron a la primera compañía esa contrata, y se la dieron a otro, y nada de empezar a trabajar”, expresó Santana.

De igual forma, Santana anunció otra protesta frente a las instalaciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) en la Autopista Duarte, para exigir el traslado de uno de sus reconectores (ITC), que afecta el suministro de energía de más de una decena de comunidades.

“Hay un ITC que cada vez que prenden las calderas de la fábrica de vidrio, esa ITC protege el sistema cuando lo ve caliente, se dispara y quedan alrededor de unos trece sectores a oscuras hasta que no se refresquen las redes de ese sistema computarizado”, expresó.