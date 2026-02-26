Felipe Vicini se querella contra Rolando Espinal por difamación e injuria en plataformas digitales

El empresario Felipe Vicini interpuso una querella por difamación en injuria, por ante la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y delitos de Alta Tecnología, en contra de Rolando Espinal.

Vicini, quien tiene como abogados a Leonel Melo Guerrero, Michele Hazoury Terc, Carlos Bordas y Natalia Aristy, elevó la instancia al considerar que son falsas y lesivas las declaraciones emitidas por Espinal en diversas plataformas digitales.

La querella la fundamenta en la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, los cuales tipifican y sancionan penalmente la difamación y la injuria cuando estas afectan el honor, la reputación y la dignidad de las personas. La acción legal ha sido interpuesta ante múltiples jurisdicciones.

“La interposición de esta acción legal responde al firme interés de defender la verdad, proteger la reputación y poner fin a prácticas reiteradas de difamación sustentadas en acusaciones falsas, carentes de fundamento y plenamente desmentibles, promovidas por personas que buscan notoriedad mediática en detrimento del buen nombre ajeno”, dice Leonel Melo, representante legal de Felipe Vicini, en un comunicado de prensa enviado a este diario.

La defensa de Vicini dice que con esta acción se persigue, además, “sentar un precedente claro que contribuya a desalentar este tipo de conductas y a reafirmar que el ejercicio de la libertad de expresión no ampara el uso irresponsable, malicioso y difamatorio de los medios de comunicación, ni puede seguir ocurriendo impunemente en el país”.