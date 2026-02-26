Estados Unidos emite permiso para construcción de cable submarino entre República Dominicana y PR

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) comunicó formalmente a Caribbean Transmission Development Company (CTDC) su aval para el desarrollo del “Proyecto Hostos”, un cable eléctrico submarino entre la República Dominicana y Puerto Rico.

Así lo informó El Nuevo Día en una publicación, al aclarar que el proyecto se completaría en 2031.

“El documento concluye que no existen dudas de seguridad nacional ni impactos negativos sobre la operación técnica del sistema en la isla”, dice la información del diario.

¿Qué se sabe sobre este cable?

De acuerdo a la solicitud de permiso al Departamento de Energía de Estados Unidos, la subsidiaria CTDC, propiedad de Atabey Capital, LLC, especificaba que este cable es un submarino de corriente continua de alta tensión (HVDC) para interconectar las dos redes de energía existentes, proporcionando redundancia y resiliencia energética.

El cable operará a 320 kilovoltios (kV) de corriente continua con una capacidad para transportar electricidad de hasta 700 megavatios (MW) en ambas direcciones sin requerir la interrupción de las operaciones de ninguna de las dos redes.

“El cable también permitirá el arranque a oscuras luego de un apagón (“blackstart”) de la red de Puerto Rico en caso de una pérdida completa de energía de la red”, dice la solicitud.

Las razones dadas por esta empresa para la construcción de este cable submarino son que los desastres naturales, como huracanes y terremotos, dañan habitualmente la infraestructura energética tanto en la República Dominicana como en Puerto Rico. En el mismo detallan los daños de los últimos fenómenos naturales a la isla vecina.

“El Proyecto Hostos proporcionará la capacidad para que estas islas se recuperen más rápidamente después de estos eventos naturales destructivos al proporcionar una línea de transmisión submarina bidireccional que conecta las redes eléctricas de Puerto Rico y la República Dominicana. Si las instalaciones de generación de energía eléctrica dentro de Puerto Rico se dañan y no pueden generar electricidad, las instalaciones de generación de energía dentro de la República Dominicana pueden proporcionar energía a Puerto Rico y viceversa, proporcionando resiliencia energética a ambas islas”, dicen.

También señalan que el Proyecto Hostos permitiría a las islas el acceso universal a energía “confiable, asequible y abundante, garantizando la equidad energética”.

“A través de la interconexión, las islas podrían compartir recursos y diversificar su suministro eléctrico, con el beneficio adicional de vender el exceso de capacidad entre sí”, señalan.

¿Dónde se ubicará el cable?

Caribbean Transmission Development Company indica que este cable cruzará el Canal de la Mona bajo el agua y tocará tierra en Mayagüez, Puerto Rico, en el Puerto Sila María Calderón.

Una estación convertidora se ubicará dentro de los límites del puerto y se conectará a la red eléctrica existente en la subestación eléctrica conocida como Mayagüez TC, aproximadamente una milla tierra adentro.

En el lado de la República Dominicana, se propone que la línea toque tierra en un área conocida como El Cabo, al sur del complejo turístico Cap Cana y al norte del Parque Nacional Punta Espada. CTDC propone utilizar tecnología de perforación direccional horizontal (HDD) para conectar la transmisión.

La técnica de HDD consiste en la perforación de un solo pozo desde un punto en tierra hasta el punto de conexión en aguas marinas y la instalación del cable a través del pozo.

En la República Dominicana, la transmisión terrestre requeriría la construcción de una línea de transmisión de CC de aproximadamente 104 kilómetros de longitud desde la ubicación de HDD, cerca de Cap Cana, hasta San Pedro de Macorís, “con preferencia por el uso del derecho de paso (ROW) existente cuando sea posible”.

“El Proyecto Hostos es independiente del tipo de energía que recibe de la República Dominicana. Puede y aceptará fuentes de energía renovable como combustible. Por lo tanto, el Proyecto Hostos requeriría la autorización de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) para un derecho de vía dentro de las aguas territoriales de Puerto Rico”, especifican.

El sistema de cable de transmisión submarina propuesto para el Proyecto Hostos consta de dos cables HVDC XLPE, cada uno con una tensión de +/-320 kV, cada uno con una sección de 2,000 mm2 (3.1 pulgadas cuadradas) y conductor de cobre o aluminio.

Los cables submarinos se instalan por separado, abarcando aproximadamente 91 millas (147 kilómetros), dependiendo de la alternativa de ruta que se seleccione.