¿El PLD cierra filas?

La casuística electoral dominicana enseña que en política partidaria, quien madruga primero al momento de seleccionar candidato, no necesariamente llegará más lejos, pero caminará más ligero. Y es que cuando se trata de competir en las presidenciales, mientras más temprano un partido elija a su candidato, mejor.

Lo de iniciar la precampaña el 04 de julio de 2027, no es sólo porque la ley de partidos (33-18) lo ordena, sino porque los partidos políticos mayoritarios decidieron engavetar la ley durante años, para al final hacer a contrarreloj un Frankenstein que, como en la novela, ahora corre detrás de ellos para devorarlos.

En los hechos, el partido opositor que espere hasta esa fecha para sacar su gallo de pelea recibirá un golpe de Estebanía. Así las cosas, el desafío para la FP y el PLD será elegir tan rápido como puedan a sus respectivos candidatos, no porque el PRM ya lo tenga, sino porque deben buscar un “bajadero” que les permita decirle a la ciudadanía/electorado “este es mi candidato”, “arriesgoso” de que la Junta Central Electoral los sancione.

Para el PRM el escenario es peor, pues tiene que cambiar de jinete con el caballo a galope, aunque la tenencia del poder es un instrumento que les permitiría compensar cualquier rezago, siempre y cuando el proceso interno no resulte en división o genere unas heridas tan profundas que sean de difícil cicatrización.

De cara a esa realidad, el mejor posicionado en este momento es la FP –no en términos cuantitativos, sino a nivel cualitativo–, pues es sabido que, con o sin convención –y sin importar la modalidad seleccionada–, su candidato seguro será Leonel Fernández.

En el caso del PRM, a pesar de que muchos afuera le rezan a una división (similar a la del PLD en 2019, que los sacó del poder), dentro las fuerzas se acomodan y la lista corta se resume a tres (David, Carolina y Yayo). Para mejor suerte, sus otros aspirantes constituyen excelentes referentes electorales y de gestión (Raquel, Wellington, Guido).

En el caso del PLD, el panorama se aclaró ayer. Aunque Danilo apuesta a la “Teoría del Partido Chiquito” de Miguel Vargas, es consciente que por debajo de un 5% todo se perdería. El líder morado –político profesional y exitoso– ha decidido tirar al redondel al mismo gallo del 2020. Por más golpeado o judicializado que se encuentre, en términos electorales, Gonzalo peleó con garras, mostró que tenía casta… y quedó vivo.

La carta de Abel Martínez del jueves 19, a partir del domingo 22, se entiende. Los planetas en el PLD vuelven a alinearse. La ovación cerrada (y de pie) que concitó el anuncio de Johnny Pujols, no deja dudas. Parecería que en el PLD el candidato ya fue aclamado. Lo otro, lo del tecnicismo electoral, será un problema para la JCE, porque, aparentemente, los políticos ya decidieron… Habrá que ver qué decide la justicia.