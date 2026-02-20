Profesor acude a fiscalía tras agresión presuntamente por estudiantes del liceo Juan Pablo Duarte

Un profesor de Lenguas Modernas del Centro Educativo Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector Villa Consuelo del Distrito Nacional, denunció que fue agredido por dos estudiantes de ese liceo.

Naony Anderson Solano, quien tiene una herida en la cara, narró que antes de la hora del recreo, uno de los estudiantes agarró un zafacón, le lanzó la basura en la cara y luego empezaron a tirar sillazos, dándole una en su rostro.

Dijo que aunque no es la primera vez que pasa una agresión, las demás han sido verbales.

“Hoy en día los estudiantes hacen todo lo que quieren, dicen palabras obscenas, escupen en la cara de los profesores y no permiten que los compañeros trabajemos en el aula”, dijo al tiempo de explicar que tiene dos vasos capilares rotos y que el sangrado no se ha detenido, pese a ser medicado.

Mientras que parientes de los adolescentes manifestaron que se enteraron de la agresión por las redes, no porque el centro educativo informara sobre el incidente.

Denunciaron frente a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Villa Juana que los mismos fueron detenidos el jueves, y no se les ha permitido ver y hablar con la familia a pesar de que los alumnos son menores de edad.

“Él ha tenido inconvenientes anteriormente, no solamente este año. El año pasado también lo tuvo con otros alumnos, entonces, ¿qué es lo que está pasando con el profesor?”, dijo una joven pariente.

Al hablar de que “son muchachos tranquilos”, manifestaron que si reaccionaron de esa forma, pudo ser por algún actuar del maestro.

De igual forma, sostienen que no hay ningún video que evidencie la versión del profesor.