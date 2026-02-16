Académico europeo cita obstáculos que impiden RD sea destino universitario como lo es el turismo

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) impulsa la internacionalización universitaria para que República Dominicana sea un destino para el desarrollo profesional, como lo es Punta Cana para el turismo.

Rubén Calderón Iglesias, rector de la Universidad Europea del Atlántico, destacó que para que el país se vuelva un atractivo de estudios universitarios, se deben eliminar las Prueba de Orientación y Medición Académica ( POMA).

"Para que este no sea un obstáculo para vivir una experiencia en el país", comunicó.

Durante el encuentro titulado “Internacionalización del Sistema Universitario en República Dominicana”, se busca fortalecer la internacionalización de las universidades dominicanas en el extranjero, esto como un impulso económico para el país.

“Si convertimos República Dominicana en destino de estudio, tendrá muchos alumnos y muchos alumnos internacionales. Les aseguro que mucha gente, incluso, mucha gente de origen dominicano”, aseguró durante su presentación.

Uno de los principales puntos que resultó el doctor Iglesias es crear experiencias que hagan al extranjero quedarse en el país y así contribuir a la economía, con los pagos de estadía, transporte y comida.

“Me gustaría que en 15 años, lo que es Punta Cana, lo sea el sistema universitario en el país, porque lo tienen todo, pero tienen que tener un plan y ahora no hay un plan, especialmente en visados y accesos”, puntualizó.

Resaltó que la internacionalización podría aportar a los factores económicos del país y para esto se necesita el apoyo del Mescyt y el Ministerio de Trabajo para que durante el periodo de tiempo que se encuentren los turistas puedan trabajar.

“Un posible plan de internacionalización es importante que sea transversal que intervengan autoridades no solo de educación superior, sino de educación exteriores y trabajo que faciliten el acceso y la misión de los estudiantes internacionales haciendo un reconocimiento recíproco, pero sino no se facilita esos aspectos de provocan rozamientos que de alguna manera no faciliten que los estudiantes internacionales no vengan a estudiar a la República Dominicana”, afirmó.

A la presentación realizada en la sede del Ministerio asistieron representantes de universidades locales y expertos en internacionalización universitaria.