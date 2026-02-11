Conoce las carreras disponibles en la convocatoria de becas internacionales 2026 del Mescyt

Si aún no has aplicado a la convocatoria de becas internacionales 2026 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mescyt), esta es tu oportunidad para conocer las más de 300 carreras que este programa tiene para ti para realizar estudios de posgrado en el extranjero, con su enfoque en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La convocatoria para las becas internacionales está abierta hasta el 19 de febrero.

Entre las áreas de estudio beneficiadas para becas internacionales se encuentran salud, medicina, biociencia, psicología, neurociencias, arquitectura, edificación, urbanismo, ingeniería, tecnología, datos, ingeniería industrial, mecánica, energía, ciencias agrarias, biotecnología, medio ambiente, educación, sociedad, artes, humanidades, negocios, turismo y gestión pública.

Salud, Medicina y Biociencias



Dentro de las áreas relacionadas con la salud, medicina y biociencias, se encuentran las carreras de Medicina de Urgencias-Emergencias, Nefrología, Oncología Médica, Reumatología, Alergia, Dermatología, Geriatría y Gerontología, Medicina Intensiva y Emergencia Pediátrica, Investigación Médica (Clínica y Experimental).

Ciencia de la Enfermería, Enfermería Escolar, Sexología y Salud Sexual (matronas), Seguridad Clínica y Atención Sanitaria. Especialización en Farmacia, Investigación y Desarrollo de Medicamentos, Biología Avanzada, Análisis de Datos Ómicos y Biología de Sistemas, Neuropsicofarmacología Traslacional, Microbiología. Además, Odontología Infantil, Fisioterapia del Dolor, Logopedia y Foniatría, Optometría y Contactología Avanzada, Bioética.

Psicología y neurociencias



Entre las carreras relacionadas con la psicología y neurociencias, el Mescyt ofrece carreras como Ciencias en Neuropsicología, Neuropsicología Clínica, Neuropsicología Educativa. Autismo y desórdenes del neurodesarrollo, psicología de la intervención social, terapia con niños y adolescentes, intervención en crisis y emergencias, prevención del suicidio, neurología y conductas adictivas, psicología de las organizaciones.

Arquitectura, Edificación y Urbanismo



Dentro de este renglón se encuentran especialidades en Sistema Integral de la Edificación, Gestión Integral de Edificación, Seguridad Integral en Edificación, Peritación y Reparación de Edificios, Metodología BIM, Ingeniería del Hormigón, Construcciones e Instalaciones Industriales.

Acerca del diseño y sostenibilidad están las carreras de Ciudad y Arquitectura Sostenible, Planeamiento y Diseño Urbano, Urbanismo, Gestión del Territorio, Rehabilitación y Sostenibilidad en Edificación.

Para el cuidado de los patrimonios arquitectónicos, ofrecen las carreras en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Arquitectura y Patrimonio Histórico, Doctorado en Arquitectura, Edificación, Patrimonio y Ciudad.

Ingeniería, Tecnología y Datos



Sobre las nuevas tecnologías, ofrecen carreras en Inteligencia Artificial (y Aplicada), Lógica y Computación, Machine Learning, Big Data y Analytics, Estadística Computacional, Análisis de Datos para la Toma de Decisiones. Ingeniería del software (cloud y datos), ciberseguridad, ciberdelincuencia, sistemas distribuidos, computación en la nube, Internet de las cosas.

También, Microelectrónica (Diseño Micro/Nanométrico), Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática, Sistemas de Control y Robótica, Nanotecnología. Ingeniería de Telecomunicación, Sistemas y Redes de Comunicación, Ingeniería de Información y Red.

Ingeniería Industrial, Mecánica y Energía



Con enfoque en procesos físicos, energía y transporte, se encuentran disponibles las carreras en Sistemas de Energía Térmica, Sistemas de Energía Eléctrica, Energía Solar y Renovables, Ingeniería Nuclear y Gestión de la Energía. Diseño avanzado en ingeniería mecánica, ingeniería aeroespacial, naval, ferroviaria, de vehículos, sistemas propulsivos y movilidad eléctrica.

Además, Ingeniería de Organización Industrial, Gestión de la Ingeniería, Logística y Cadena de Suministro, Mantenimiento Industrial, Calidad y Productividad.

Ciencias Agrarias, Biotecnología y Medio Ambiente



Ciencias agroalimentarias, hortofruticultura, sanidad y producción vegetal, ganadería de precisión, mejora genética animal/vegetal. Biotecnología molecular, celular, industrial y de plantas, bioingeniería Tecnología e Industria Alimentaria, Seguridad y Calidad Alimentaria, Gestión en Empresas Alimentarias, Sostenibilidad Nutricional. Ciencias del Mar y la Tierra, Gestión de Residuos Orgánicos, Evaluación de Ecosistemas Marinos, Ingeniería Ambiental y Procesos Sostenibles.

Educación y sociedad



Doctorado en Educación, Doctorado en Evaluación Educativa, Maestría en Educación, Innovación Educativa, Tecnología Educativa, Didácticas Específicas (Matemáticas, Lengua, STEAM). Gestión de Procesos para el Desarrollo Comunitario, Gestión del Talento Humano, Recreación, Criminología Aplicada y Análisis del Crimen.

Artes y Humanidades



Economía naranja, Filosofía y Cultura Moderna, Estudios Lingüísticos y Literarios, Estudios Históricos Avanzados, Conservación de Bienes Culturales, Escritura Creativa. Guion, Narrativa y Creatividad Audiovisual, Postproducción Digital, Artes Visuales y Multimedia, Comunicación Transmedia, Diseño de Productos y Gestión de Moda.

Negocios, Turismo y Gestión Pública



Global Executive MBA, Economía Aplicada, Dirección de Procesos Estratégicos, Dirección de Entidades de Economía Social. Dirección y Planificación del Turismo, Inteligencia Turística, Gestión de Organizaciones Turísticas. Administración Pública, Políticas Públicas, Administración Electrónica y Gobierno Abierto.