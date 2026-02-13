Médicos suspenden marcha tras reunión con Faride Raful

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció que la marcha programada para el próximo miércoles 18 de febrero fue suspendida tras un encuentro con su directiva y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

A través de una nota de prensa, Luis Peña Núñez, presidente del CMD, indicó que la reunión se realizó en busca de justicia ante el arresto del doctor Cristian Díaz, ocurrido el pasado 26 de enero en el Hospital Robert Reid Cabral.

El conflicto se originó cuando Díaz fue detenido y esposado en la Emergencia del hospital por agentes policiales, tras una acusación de agresión por parte de una usuaria.

Tras las investigaciones pertinentes, la fiscalía emitió un dictamen favorable al galeno al no encontrar evidencia alguna que sustentara la denuncia, confirmando que el hecho nunca ocurrió.

Durante la reunión, el CMD solicitó sanciones ejemplares para los agentes implicados, sobre todo a quien dio la orden; garantías de seguridad para que hechos de esta naturaleza no se repitan en los centros hospitalarios y resarcimiento moral para el profesional afectado.

De igual forma, según informaron, Faride Raful indicó que la investigación institucional inició hace varios días y aseguró que habrá sanciones para los responsables.

Se espera que el proceso investigativo culmine en un plazo de una semana.

No obstante, el gremio hizo un llamado a todos los médicos a mantenerse atentos y vigilantes a las informaciones que emanen del CMD una vez venza el plazo de la investigación.