Elly De La Cruz conecta 2 jonrones en apabullante triunfo de Rojos sobre Rays

Elly De La Cruz conectó dos de los cinco jonrones de Cincinnati, el novato Sal Stewart agregó tres carreras impulsadas para llegar a 24 en la temporada y los Rojos anotaron las primeras nueve carreras para lograr una cómoda victoria de 12-6 sobre los Rays de Tampa Bay el martes por la noche.

De La Cruz, quien bateó de 3-6 con cinco carreras impulsadas, conectó un jonrón de dos carreras para abrir el marcador en la primera entrada y agregó un jonrón solitario en la novena para su octavo de la temporada, poniendo el marcador 12-2. Fue el sexto partido con múltiples jonrones en la carrera de De La Cruz, superando a Pete Rose como el jugador ambidiestro con más jonrones en la historia de los Reds.

Stewart impulsó dos carreras con un sencillo al jardín central en la sexta entrada para poner el marcador 9-0, y añadió un elevado de sacrificio en la séptima. Está empatado con Yordan Álvarez de Houston en el liderato de las Grandes Ligas con 24 carreras impulsadas.

Cincinnati (16-8) ha ganado cinco partidos seguidos, su mejor inicio de temporada tras 24 encuentros desde que el equipo de 2006 comenzara con un récord de 17-7. Los Rojos tienen un balance de ocho juegos por encima de .500 por primera vez desde principios de agosto de 2023.

Chase Burns (2-1) ponchó a ocho en 5 2/3 entradas, permitiendo solo dos carreras con el jonrón de Jonathan Aranda en la sexta. Los Rojos no habían permitido ningún jonrón en sus últimos seis partidos.

El abridor de Tampa Bay, Steven Matz (3-1), solo duró tres entradas tras permitir cuatro carreras.

Ke'Bryan Hayes, Dane Myers y Spencer Steer conectaron un jonrón solitario cada uno en las primeras cinco entradas para Cincinnati. Myers terminó con cuatro carreras anotadas.

Hayes, que entró al partido con 4 hits en 56 turnos al bate, conectó un batazo por encima del muro del jardín derecho para su primer extrabase de la temporada y Myers le siguió con su primer jonrón para los Reds.

Los Rays han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos.