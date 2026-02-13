Incendio: L&R Comercial informa pérdida total de las instalaciones y el inventario en Villa Mella

El incendio registrado durante el jueves en la sucursal L&R Comercial de Villa Mella ocasionó la pérdida total de las instalaciones y el inventario, informó mediante un comunicado el establecimiento.

“L&R Comercial informa a nuestros clientes y al público en general que nuestra tienda ubicada en Villa Mella fue afectada por un incendio que ocasionó la pérdida total de las instalaciones y del inventario”, se puede leer en el mensaje, además de aclarar y agradecer no registrar ninguna pérdida humana ni de los colaboradores, clientes y personas presentes al momento del siniestro.

Según el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, el incendio inició alrededor de las 4:00 de la tarde, impactando otras tiendas comerciales adyacentes como Payless, la cual sufrió daños considerables, el Banco Ademi y un hotel cercano, pero sin deterioros graves.

L&R Comercial explicó que se mantienen colaborando con las autoridades correspondientes para descubrir las causas de la tragedia de acuerdo con las investigaciones técnicas correspondientes, mientras evalúan los daños y activan los protocolos internos para poder continuar con sus operaciones con regularidad.

El aviso concluye con la reafirmación de que mantendrán su compromiso con los clientes y la comunidad de Villa Mella para seguir brindando sus servicios por medio de las demás sucursales.

“Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros clientes y la comunidad de Villa Mella. En las próximas horas estaremos informando sobre las alternativas disponibles para seguir brindando nuestros servicios a través de nuestras demás sucursales”, sostuvieron.