Sacerdotes y comunitarios marchan en rechazo a explotación minera de la cordillera Septentrional

Sacerdotes de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y de la Diócesis de Puerto Plata, comunitarios y organizaciones sociales pertenecientes al grupo “Unidos Somos Más” que encabeza el padre Ramón (Nino) Ramos, realizaron, este jueves, la segunda marcha-caravana, en protesta ante las supuestas intenciones del Estado dominicano de la explotación minera en la cordillera septentrional.

Decenas de vehículos se movilizaron desde la carretera Puerto Plata-Navarrete, por la entrada de la playa Guzmancito, hacia el centro de la ciudad de Puerto Plata, exhibiendo sus banderas nacionales y carteles que rezaban “no a la explotación minera”, “nuestra cordillera no se negocia”.

A medio trayecto, los jóvenes abanderados y la banda musical del Liceo Eduardo Brito, se colocaron en ambos laterales de la calle y alzaron este símbolo patrio en apoyo a la caravana, realizada en defensa de la cordillera septentrional y de la Constitución de la República.

Segunda marcha-caravana, en protesta ante las supuestas intenciones del Estado dominicano de la explotación minera en la cordillera septentrional.

El movimiento Unidos Somos Más, junto a las organizaciones sociales y comunitarias, leyeron el manifiesto de esta movilización, indicando que buscan reafirmar su “compromiso inquebrantable con la defensa de la cordillera Septentrional, que es nuestro patrimonio natural y el respeto de la Constitución dominicana”.

“Nuestra participación no es un reclamo aislado, sino una causa de todos los sectores organizados, sacerdotes, comunidades, juntas de vecinos, organizaciones de turismo y todo el pueblo unido”, afirmó el padre Juan Luis Díaz Bonilla, de la diócesis de Puerto Plata.

Exigieron que el Estado Dominicano que garantice, de manera clara y definitiva, que la cordillera Septentrional sea declarada territorio libre de la minería, asegurando que las marchas y manifestaciones no cesarán hasta que el poder ejecutivo y legislativo cumpla.

En ese sentido, convocaron formalmente para el próximo martes 25 de febrero de 2026, a la tercera marcha-caravana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, “en defensa de la vida, del agua, del medio ambiente y las futuras generaciones”.

Felipe Enerio Valerio, sacerdote de la arquidiócesis de Santiago, indicó que el grupo Unidos Somos Más luchará incansablemente hasta que se logre el objetivo.

“Esta lucha hay que mantenerla hasta el final, hasta que el gobierno y todos los estamentos del estado entiendan que debemos cuidar la naturaleza” expresó.

Asimismo, Valerio Enfatizó la importancia de cuidar los recursos naturales del país y realizó un llamado a la sociedad a unirse a esta causa.

“¿Cómo vamos a sostenernos sin agua, sin árboles ni los recursos naturales que nos da gratuitamente Dios? Por eso esta lucha es constante y permanente, así que, invitamos a toda la nación a luchar en cualquier esquina que haya un movimiento para destruir la tierra” concluyó.

En tanto, el reverendo Marcos Cruz rechazó cualquier intento de explotación a la cordillera y denunció los beneficios ocultos que motivan estas exploraciones.

“No vamos a permitir que el gobierno ni ninguna empresa extranjera como la Barrick Gold y otras más quieran destruir las comunidades y el ecoturismo para beneficio propio y de un grupo” sostuvo.

Al finalizar, agradecieron a la población de Puerto Plata y Santiago por la acogida contundente y entusiasta que le han dado a estas marchas-caravanas vehiculares e información que el padre Ramón (Nino) Ramos, cabeza del movimiento Unidos Somos Más, no pudo asistir a esta manifestación, debido a complicaciones de salud.