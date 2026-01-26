Joel Santos aclara que no existe contrato de explotación minera en la Cordillera Septentrional

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aclaró hoy que el Gobierno dominicano no tiene ninguna intención ni contrato firmado para la explotación minera en la Cordillera Septentrional, y precisó que lo único existente es una concesión de exploración, la cual no implica explotación de recursos.

Santos ofreció la explicación durante una rueda de prensa que se realizó en la gobernación Santiago de los Caballeros, ante la preocupación manifestada por comunitarios de las provincias Santiago y Puerto Plata, esto a raíz de un llamado a marcha convocado para este viernes por el padre Nino, en rechazo a una supuesta explotación minera en la referida zona.

“El Gobierno no ha iniciado ni tiene planes de iniciar ningún proceso de explotación minera en la Cordillera Septentrional. No existe ningún contrato de explotación aprobado ni en proceso”, afirmó el funcionario de Energía y Minas

El ministro explicó que la concesión vigente corresponde únicamente a actividades de exploración, las cuales se limitan a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos con fines científicos y técnicos, sin que ello represente compromiso alguno de explotación futura.

Santos precisó que dicha concesión fue otorgada en julio de 2024, durante la gestión del ministro que le antecedió, y reiteró que la exploración no equivale ni conduce automáticamente a la explotación minera.

Además, indicó que los procesos de exploración están debidamente regulados por el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería, y deben cumplir estrictamente con la Ley 146-71 de Minería y la Ley 64-00 de Medio Ambiente, bajo supervisión permanente de las autoridades competentes.

“Es importante venir al terreno y dar la cara, explicar de primera mano y responder cualquier inquietud de la población, para que las cosas queden claras”, expresó Santos.

Sobre el tema, el presidente de la República, Luis Abinader, también se refirió recientemente, asegurando que no habrá explotación minera en la Cordillera Septentrional, al tiempo que afirmó que el Gobierno ha tomado medidas preventivas para aclarar la situación y evitar desinformación.

Durante su intervención, Santos aprovechó para resaltar la importancia del sector minero para la economía nacional, señalando que las exportaciones mineras cerrarían este año por encima de los 2,600 millones de dólares, representando el 40 % de las exportaciones nacionales y el 18 % del total general, incluyendo las zonas francas.

Asimismo, aseveró que la minería aportó 556 millones de dólares en inversión extranjera directa, equivalente al 13.6 % del total, y que los ingresos fiscales por este concepto ascendieron a unos 45 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 145 % con relación al año anterior.

Finalmente, Santos reiteró el compromiso del Gobierno con una minería responsable, regulada y respetuosa del medio ambiente, y anunció que se impulsará una reforma a la Ley Minera para modernizar y adaptarla a los nuevos tiempos.

“Reiteramos, de manera firme y clara, que este Gobierno no tiene ningún plan de explotación minera en la Cordillera Septentrional”, concluyó.