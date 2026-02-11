Clima fresco con precipitaciones de corta duración para este miércoles

Para hoy miércoles, las lluvias dispersas y ráfagas de viento continuarán sobre todo el territorio nacional, especialmente en las provincias del norte y noreste, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la tarde prevén condiciones de buen tiempo y favorables para todo tipo de actividad, a excepción de algunas precipitaciones de corta duración en sectores del sureste y la Cordillera Central.

El clima se mantendrá fresco y agradable debido al invierno y a la influencia del viento moderado a fuerte del nor/noreste, principalmente en los sistemas montañosos, sierras y valles del interior, además de posibles episodios de niebla y neblina.

Las temperaturas mínimas serán entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 26 °C y 28 °C.

Recomiendan a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso desde Bahía de Manzanillo, en Monte Cristi, hasta cabo San Rafael, en La Altagracia, al igual que desde la Isla Beata, en Pedernales, hasta playa Barahona.

Para el resto de las costas advierten realizar sus operaciones con precaución.