Abinader sostiene encuentro con empresarios de Costa Rica

En el marco de su visita oficial con motivo de la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con empresarios en Costa Rica, organizado por la Embajada de la República Dominicana.

En el encuentro, el presidente Abinader presentó las oportunidades de inversión, el crecimiento económico y las políticas impulsadas por su gobierno para fortalecer la empleabilidad, las exportaciones y el clima de negocios en el país.

Durante su intervención, el jefe de Estado afirmó que su administración incentiva la creación de empresas, pro inversiones y pro empleos, al tiempo que impulsa políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y garantizar la paz social.

“Este sigue siendo el mejor momento para invertir en la República Dominicana”, expresó el gobernante al resaltar la estabilidad económica y el fortalecimiento institucional alcanzado en los últimos años.

El mandatario aseguró que el país mantiene una amplia apertura a la inversión extranjera, no solo desde el Gobierno, sino también desde el punto de vista social, lo que, a su juicio, diferencia a la República Dominicana de otras naciones.

Asimismo, destacó el crecimiento del sector turístico y señaló que cada vez más cadenas hoteleras y marcas norteamericanas continúan expandiendo sus inversiones en el país, fortaleciendo el desarrollo económico y la generación de empleos.

El jefe de Estado indicó que el crecimiento de la economía dominicana está sustentado en la inversión privada y aseguró que el gobierno trabaja para agilizar los procesos burocráticos y facilitar la permisología, con el propósito de hacer más atractivo el país para los inversionistas.

También resaltó la expansión del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), indicando que al inicio de su gestión existían ocho centros y actualmente operan 62 escuelas técnicas enfocadas en preparar mano de obra especializada para sectores estratégicos, especialmente las zonas francas.

El mandatario destacó el crecimiento de las exportaciones dominicanas en áreas como dispositivos médicos, equipos eléctricos, tabaco y derivados, además de los avances en sectores emergentes como semiconductores, turismo de salud, energía renovable y desarrollo inmobiliario.

En materia energética, indicó que el país ha fortalecido su capacidad de generación renovable y adelantó que la República Dominicana se prepara para aumentar significativamente la participación de energías limpias en el sistema eléctrico nacional.

De igual modo, explicó que el gobierno mantiene incentivos para las zonas francas y promueve una relación de “ganar-ganar” entre el Estado y los inversionistas, con acompañamiento directo a los proyectos de inversión.

Abinader habló sobre la Meta 2036, iniciativa impulsada por el Gobierno con el objetivo de convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado para el año 2036, mediante el fortalecimiento de la inversión, la competitividad, la educación técnica, la innovación, la generación de empleos de calidad y el crecimiento sostenible de la economía nacional.

Valoran el clima de la inversión en RD

El empresario Rachid Maalouf de la Corporación Lady Lee, quien ya tiene proyectos en la República Dominicana, manifestó que la experiencia con el gobierno, el país y la población dominicana ha sido “positiva y amigable”, destacando el respaldo institucional y el interés mostrado hacia la inversión y el crecimiento económico.

También expresó que la República Dominicana ofrece confianza jurídica y estabilidad para desarrollar proyectos empresariales, afirmando que existe un sólido marco institucional, legal y financiero que brinda seguridad a los inversionistas.

Asimismo, valoró la integración entre trabajadores y empresarios dominicanos y costarricenses, señalando que ambos países mantienen una estrecha relación de colaboración y una cultura laboral compatible que ha permitido desarrollar proyectos exitosos.

Los empresarios participantes en el encuentro fueron Javier Pacheco, de Enjoy Group; Jorge Arturo Monge, de Grupo CODE (Zonas Francas Coyol); Eduardo Bonilla, de Acro Engineering; Esteban Fallas Ramírez, de Smart Tool S.A.; Bernal Rodríguez, de ITEK; Alberto Flores, de Inventory and Distribution Services; Esteban Pacheco, de Librería Internacional Desarrollos Culturales Costarricenses (DCC), y Luis Chinchilla, de OPIA Operaciones e Ingeniería.

Relaciones bilaterales y respaldo a ingreso a la OCDE

En la actividad también intervino el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien resaltó la estrecha relación bilateral entre República Dominicana y Costa Rica y recordó que ambas naciones impulsaron la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), mecanismo que ha permitido coordinar políticas exteriores y fortalecer la cooperación regional.

El canciller destacó además el respaldo brindado por Costa Rica a la aspiración dominicana de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), luego de la firma de un memorándum de entendimiento suscrito recientemente en París.

Álvarez indicó que existe una gran sinergia económica entre ambos países, particularmente en sectores como dispositivos y equipos médicos, donde ambas naciones mantienen un importante dinamismo exportador.

Durante el encuentro, empresarios costarricenses compartieron sus experiencias de inversión en la República Dominicana y valoraron positivamente el ambiente de negocios, la estabilidad institucional y el apoyo recibido por parte de las autoridades dominicanas.