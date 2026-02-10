Aplazan solicitud de coerción contra hombre acusado de matar a su expareja en Los Girasoles

El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó, para el próximo viernes 13 de febrero, el conocimiento de la medida de coerción en contra el joven acusado de quitarle la vida de un disparo a su expareja en el sector Los Girasoles.

El magistrado Rigoberto Sena tomó la decisión para otorgar tiempo al abogado del imputado, Amauris Polanco Herrera, para que prepare sus medios de defensa y analice el expediente presentado por el Ministerio Público.

A la salida del tribunal, el imputado rehusó hablar con los medios momentos en que era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Según la solicitud de medida de coerción, la víctima, Noemí Suárez Marte, de 20 años, perdió la vida a causa de una herida de bala en la región orbitaria izquierda.

Mientras que el abogado de la familia de la joven, Andrés Cristian Alicea, declaró que el imputado no sólo acabó con la vida de su expareja, Noemí Suárez Marte, también que intentó desatar una tragedia.

Relató que Polanco Herrera llegó a la residencia bajo el pretexto de entregar una computadora. Luego de entrar a la vivienda, pidió permiso para utilizar el baño, momento que aprovechó para entrar a la habitación donde se encontraba Noemí y propinarle el disparo mortal en el rostro.

Dijo que la situación se tornó aún más dramática cuando el agresor intentó abandonar la escena, señalando que, al salir de la habitación, se encontró de frente con la hermana de la víctima, apuntó el arma dos veces directamente hacia ella.

Explicó que la pistola se encasquilló, impidiendo que las balas salieran y tras el fallo del arma, el imputado también intentó atacar al padre de la joven antes de emprender la huida en su vehículo.

"Él fue a acabar con una familia entera", afirmaron allegados a la víctima, quienes confirmaron que ambos habían mantenido una relación sentimental, aunque no se ha especificado la duración de la misma ni si existían hijos en común.

El informe detalla que el pasado domingo, alrededor de las 8:30 a. m., el agresor acudió a la residencia de la joven, ubicada en la calle Mirador, utilizando como pretexto la entrega de una computadora.

Una vez en el interior de la vivienda, Polanco Herrera disparó contra Suárez Marte y emprendió la huida de inmediato.

Polanco Herrera fue capturado poco después del crimen.