Escasez de combustible en Cuba amenaza vuelos de entre Santo Domingo y La Habana

La anunciada escasez de combustible para la aviación comercial en Cuba podría impactar a los vuelos de la aerolínea dominicana Air Century que cubren la ruta Santo Domingo–La Habana, ya que desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez, no opera ninguna línea aérea hacia la isla caribeña.

Air Century es actualmente la única aerolínea que mantiene vuelos regulares entre República Dominicana y Cuba, realizando de manera habitual dos operaciones semanales desde el Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Balaguer, El Higüero, en Santo Domingo Norte, terminal también operada por Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom).

No obstante, no ha sido posible contactar a los ejecutivos de la aerolínea nacional para confirmar si las operaciones programadas para este lunes 9 de febrero se mantendrán según lo previsto, en momentos en que el Gobierno cubano ha advertido que la isla amanecerá sin disponibilidad de combustible para la aviación comercial.

Al respecto, el director corporativo de Comunicación de Aerodom, Luis López, confirmó que por el Aeropuerto Internacional de Las Américas no existe actualmente ninguna aerolínea operando vuelos hacia Cuba.

Indicó que solo a través de la terminal Doctor Joaquín Balaguer una única línea aérea viaja la ruta Santo Domingo–La Habana de forma regular.

La situación en Cuba se perfila como una nueva y delicada limitación que golpea directamente a su ya debilitada economía.

El Gobierno cubano alertó oficialmente a las aerolíneas internacionales que operan en la isla sobre la falta de combustible para la aviación, en un contexto marcado por una profunda crisis energética interna y el recrudecimiento de las sanciones externas.

La advertencia se produce tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el pasado 29 de enero firmó una orden presidencial que amenaza con imponer aranceles y sanciones a países y empresas que suministren petróleo a Cuba.

Washington justificó la medida alegando que la isla representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense, lo que ha generado un efecto disuasivo inmediato entre proveedores internacionales de crudo y derivados.

Cuba depende en gran medida de las importaciones para sostener su sistema energético, ya que apenas produce alrededor de un tercio de las necesidades nacionales de combustible. Esta vulnerabilidad estructural se ha agudizado en las últimas semanas, obligando al Ejecutivo a anunciar un severo plan de emergencia para mantener en funcionamiento los servicios básicos.

Entre las medidas adoptadas figuran la suspensión de la venta de diésel, la reducción de horarios en hospitales y oficinas estatales, así como el cierre temporal de algunos hoteles, una decisión especialmente sensible para un país que apuesta al turismo como una de sus principales fuentes de divisas.

La falta de combustible para la aviación amenaza además con provocar cancelaciones y reprogramaciones de vuelos internacionales, afectando la conectividad aérea, el flujo de visitantes y las operaciones comerciales.

El Gobierno cubano ha atribuido la crisis al “asedio” económico que enfrenta la nación, mientras reorganiza prioridades para garantizar servicios esenciales como la salud y el abastecimiento mínimo de la población