Embajadora de Estados Unidos visita a Leonel en Funglode

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, realizó este martes una visita al expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, en las instalaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde sostuvieron un encuentro cordial que versó sobre diversos temas.

Durante la reunión, la embajadora Campos y Fernández intercambiaron impresiones sobre la situación actual de la República Dominicana, el fortalecimiento de la democracia, la seguridad y otros temas locales.

Asimismo, abordaron asuntos relativos a las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos, destacando la importancia del diálogo y la cooperación como ejes fundamentales para el desarrollo y la estabilidad democrática.

En el marco del encuentro, se trataron además temas vinculados a la cultura, la educación y el pensamiento estratégico, áreas en las que Funglode desarrolla una labor sostenida a nivel nacional e internacional, como parte de su compromiso con la promoción del conocimiento, la reflexión crítica y el intercambio de ideas.

La visita se extendió por más de dos horas, tiempo durante el cual la diplomática estadounidense conoció las instalaciones de Funglode y sus principales espacios académicos.EXTERNA

La visita se extendió por más de dos horas, tiempo durante el cual la diplomática estadounidense conoció las instalaciones de Funglode y sus principales espacios académicos, culturales y de producción intelectual, así como iniciativas vinculadas a la comunicación, el cine y la música, que complementan la misión institucional de la fundación.

La embajadora Campos estuvo acompañada por la señora Nora Brito, jefa de la Unidad de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos.

Por Funglode, participaron Yarima Sosa, directora del Centro de Estudios del Futuro; Danilo Pérez, asistente del presidente, y Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo.