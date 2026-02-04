Ministerio de Defensa reconoce a oficiales por su trayectoria y años de servicio

El Ministerio de Defensa (MIDE) realizó su más alto reconocimiento institucional a los oficiales que han alcanzado 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, resaltando su vocación, lealtad y compromiso permanente con la defensa de la soberanía nacional y la seguridad del país.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., junto a los miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía Nacional. Durante la ceremonia fueron reconocidos más de 500 oficiales, a quienes se les entregaron certificados de reconocimiento como expresión de gratitud institucional por su desempeño ejemplar y su prolongada entrega al servicio.

Durante sus palabras, el titular del MIDE destacó que los oficiales homenajeados han demostrado, a lo largo de sus carreras, un comportamiento guiado por los valores del honor, la disciplina y el profesionalismo, contribuyendo de manera decisiva al fortalecimiento de las instituciones castrenses y al cumplimiento de las misiones constitucionales que les han sido encomendadas.

Asimismo, señaló que los reconocidos ingresaron a las filas militares y policiales como cadetes y guardiamarinas en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, asumiendo no solo una profesión, sino una vocación de vida caracterizada por el sacrificio, la entrega y el compromiso permanente con la seguridad, la soberanía y el bienestar del pueblo dominicano.

“Ustedes son ejemplo vivo de perseverancia, liderazgo y amor a la patria. Las nuevas generaciones que hoy se forman en nuestras academias y centros de entrenamiento ven en ustedes un referente, una guía y una inspiración. Su trayectoria demuestra que el servicio honesto y disciplinado deja huellas profundas en la historia de nuestras instituciones y del país”, expresó el ministro de Defensa.

Este reconocimiento simboliza el agradecimiento del Estado dominicano y de la ciudadanía por una trayectoria marcada por la entrega, el sacrificio y el servicio a la nación, muchas veces desempeñada en condiciones exigentes y de alto riesgo.

Con esta distinción, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de valorar y honrar a quienes dedican su vida al servicio militar y policial, reconociendo que la experiencia, disciplina y liderazgo de estos oficiales constituyen un pilar fundamental para la formación de las nuevas Migeneraciones y la consolidación de instituciones sólidas al servicio del país.