Joven es ultimado mientras intentaba detener un atraco en el colmado de su padre en Santiago

Un joven perdió la vida de un disparo en la cabeza, cuando intentó impedir un atraco en un colmado propiedad de su padre, donde él, también trabajaba, en la calle Paseo de los Periodistas del sector Villa Olímpica, en la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Cheifry Escarramán Vargas, de 19 años de edad, quien falleció a causa de múltiples heridas de bala, según certificación médica.

De acuerdo con el informe policial, Vargas intervino al percatarse de una situación violenta que se desarrollaba en el colmado, momento en el que fue alcanzado por un proyectil, cuyo impacto le provocó la muerte de manera inmediata.

Las autoridades policiales se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias del suceso e identificar a los responsables.

En el mismo suceso, Luis Rafael Monción Reyes, de 30 años, uno de los presuntos asaltantes, resultó con heridas de bala en el brazo y el tórax izquierdo. El mismo permanece ingresado en un centro de salud bajo custodia policial y habría admitido su participación en el hecho, conforme a los informes preliminares.

El incidente ocurrió cuando dos individuos a bordo de motocicletas y portando cascos protectores se presentaron al establecimiento comercial y anunciaron el asalto.

Durante el incidente, uno de los agresores realizó varios disparos, causando la muerte del joven, donde también resultó herido el segundo cómplice del hecho. Posteriormente, los asaltantes sustrajeron varias prendas de color amarillo, presumiblemente de oro.