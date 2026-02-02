Abinader felicita a la presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández

El presidente Luis Abinader, quien se encuentra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, felicitó a través de la red social de X (antiguo Twitter) a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, quien alcanzó la victoria con el 48,3% de los votos.

Esta politóloga, derechista ocupará la posición el próximo 8 de mayo, para el periodo 2026-2030.

En el escrito Abinader reiteró el compromiso de República Dominicana de seguir trabando con Costa Rica en Alianza para el Desarrollo en Democracia.

“Mis felicitaciones a la presidenta electa de Costa Rica, @laurapresi2026, por su victoria con amplio respaldo popular, y por la ejemplar participación ciudadana. Reitero nuestro compromiso de seguir consolidando nuestra Alianza para el Desarrollo en Democracia, como hemos hecho con el presidente @RodrigoChavesR”, escribió.

Desde septiembre de 2021, Costa Rica, Panamá y República Dominicana han firmado varios compromisos frente a desafíos de la región, en especial la situación de Haití, Venezuela y Nicaragua, bajo el nombre de Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD).

En 2022 a esta iniciativa se unió más adelante Ecuador.

La nueva presidenta electa de Costa Rica, ha manifestado con sus 39 años, que el cambio en su país “será profundo e irreversible”, además de que cambiarán “ciertas reglas del juego político”.