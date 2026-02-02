Laura Fernández asume la presidencia de Costa Rica con Bukele como ejemplo

Como si Nayib Bukele fuera su mentor, la politóloga derechista Laura Fernández, que este domingo ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica, hizo una promesa al presidente salvadoreño: la política de seguridad de "mano dura" será la prioridad de su gobierno.

De 39 años, Fernández, quien obtuvo un 49% de los votos, casi diez puntos arriba de lo que necesitaba para no ir a segunda ronda, es la heredera política del presidente Rodrigo Chaves, también admirador de Bukele y en cuyo gobierno dirigió dos ministerios.

La autodenominada "candidata de la continuidad" promete concluir una cárcel inspirada en la megaprisión de Bukele para pandilleros, aumentar las penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas, como el que rige en todo El Salvador.

Bukele fue el primer mandatario en felicitar, vía telefónica, a la "presidenta electa". "Le deseo el mayor de los éxitos", escribió en X.

"Puede estar seguro de que (...) la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades", dijo a Bukele en un vídeo de propaganda electoral cuando éste abogó por la continuidad de los proyectos de Chaves.

Sus opositores la tachan de "oportunista" por adoptar el modelo de Bukele, muy popular porque acabó con la violencia en su país, pero señalado por grupos humanitarios de abusos, detenciones arbitrarias y hasta torturas bajo el régimen de excepción.

Su rival más cercano fue el economista socialdemócrata Álvaro Ramos (33%). Será la segunda mujer que gobierne Costa Rica, uno de los países más estables de la región, tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.

"Una mala copia"

Fernández, quien dice relajarse cocinando, siempre lideró las encuestas bajo el paraguas de Chaves, a quien sus rivales califican de "populista" y cuyo discurso confrontativo y sarcástico goza de aprobación.

Nacida en Puntarenas, puerto del Pacífico golpeado por el narcotráfico, Fernández es tan incondicional a Chaves que sus rivales afirman que él será el poder detrás del trono. Ella no descarta incorporarlo en su gobierno.

Según las proyecciones del Congreso, la oficialista lograría una treintena de 57 escaños, una mayoría que no le alcanza en principio para hacer cambios en el poder judicial, al que el gobierno culpa del aumento de la violencia criminal en el que ha sido considerado por décadas uno de los países más seguros del continente.

Tampoco para reformar la norma constitucional que obliga a Chávez a esperar dos períodos de cuatro años para volver a postularse. Sin embargo, no se descartan alianzas en el Congreso que lo permitan.

Chaves es sarcástico y su discípula adoptó el estilo. "Su tono es grosero y populista, una mala copia del presidente", la describió la exmandataria Chinchilla.

Especialista en políticas públicas, en campaña ascendió a sus adversarios cuando manifestó que no quería "pelear con cerdos para no terminar embarraliada (llena de barro)".

Visión conservadora

Hija de un agricultor y una profesora, cuenta que fue criada entre vacas y gansos, y que en sus vacaciones escolares ayudaba en una ferretería familiar de San José empacando clavos.

Le gusta la pesca, correr y es amante de los postres. "Soy muy golosa", dados. Tenía 19 años cuando consiguió su primer trabajo en un proyecto de la cooperación alemana.

Se considera "liberal en lo económico y conservadora en lo social", aunque cuenta que siendo menor de edad logró entrar a bares y discotecas con cédula falsa.

Estudió en un colegio de monjas, es católica, está casada en segundas nupcias y tiene una niña de tres años, nacida tras un embarazo de alto riesgo.

"Si usted está a favor del aborto, la eutanasia y cree que la familia no es importante, aquí no es", afirma.

En vísperas de los comicios, la prensa denunció que hizo un supuesto pacto con el sector ultraconservador evangélico para lograr apoyo a cambio de puestos en su eventual gobierno.