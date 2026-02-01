El Congreso Nacional y la LMD rinden homenaje ante el féretro de Ramón Alburquerque

El Congreso Nacional rindió tributo este domingo ante los restos del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, como parte de las honras fúnebres del ilustre dirigente político fallecido el pasado viernes.

tras una misa de cuerpo presente, el cadáver fue llevado a la Liga Municipal Dominicana, donde se resaltaron las cualidades de demócrata y servidor público del ingeniero Alburquerque. Allí fueron despedidos con aplausos los restos y luego llevados al Congreso.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó que esta era la "despedida de un grande", tras destacar el legado y aportes de Alburquerque.

Milagros Ortiz Bosch, Ginette Bournigal, Federico Antún Ballet, Jesús Vásquez y otros políticos estuvieron en las honras fúnebres.