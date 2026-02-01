Amplían a 11 provincias en alerta verde por frente frío y vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a once provincias en alerta verde ante la incidencia de una vaguada asociada a un frente frío que estará generando aguaceros que pueden ser de moderados a fuertes en el transcurso de este domingo.

En ese sentido, las provincias que se encuentran en alerta verde son La Altagracia, San Pedro de Macorís, Samaná, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Distrito Nacional, Puerto Plata, Santo Domingo y San Cristóbal.

Se declara alerta verde sobre una localidad cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, que puede ser parcial o total.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica, desde la Bahía de Manzanillo hasta Cabo francés viejo, permanecer en puerto.

El COE recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.

Asimismo, exhortan seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros se le recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.