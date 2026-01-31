Día de la Juventud: el PLD llama a los jóvenes a no rendirse pese a falta de oportunidades

En el Día de la Juventud, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llamó a la juventud a no rendirse ante la falta de oportunidades y apoyo del Estado.

La secretaria de la Juventud del PLD, Carolina Wegmuller Bautista, manifestó que, ante la falta de apoyo a los jóvenes emprendedores, como partido impulsan políticas y programas como Mypimes Juventud, una propuesta para que los emprendedores tengan un impulso en sus negocios.

“Si vemos las tasas de desempleo juvenil, son alarmantes. No solamente en el ámbito laboral los jóvenes aquí en nuestro país no tienen oportunidades para nada. Ni siquiera en educación, las becas, aunque se siguen dando con el crecimiento de la juventud, no tienen el nivel que debería haberse otorgado a los jóvenes dominicanos”, explicó Wegmuller Bautista durante la actividad del partido en su sede central.

Destacó que, como consecuencia de la falta de oportunidades, las cifras en delincuencia aumentan cada vez más.

“Los índices de delincuencia juvenil han aumentado, los de deserción escolar también; tenemos el índice de embarazo adolescente, que es uno de los más altos de la región, y no vemos que el gobierno se enfoque en contrarrestar estos temas que afectan tanto a la juventud de nuestro país, así que exigimos, como ya iniciamos desde la semana pasada, que el tema de juventud sea asumido con responsabilidad desde el gobierno y que se realicen políticas públicas reales, concretas, aterrizadas a beneficio de los jóvenes dominicanos”, explicó.

Por su lado, Richard Medina, miembro del comité político, aseguró que el Gobierno actual se ha olvidado de la elevada tasa de desempleo en el país; dijo que se encuentra en un 12%.

“Está desapareciendo lo que es la matrícula de estudiantes en secundaria y primaria. No hemos podido llevar todavía la cantidad de estudiantes que tenemos con un escrito en las escuelas a los niveles previos a la pandemia. Eso afecta directamente a la juventud y su futuro”, dijo.

Además, Robert de la Cruz, miembro del comité político del PLD, llamó al Gobierno a impulsar políticas públicas que garanticen oportunidades a los jóvenes, como el programa Primer Empleo, que buscaba aumentar las brechas laborales.

A la actividad se dieron cita figuras de la política como Cristina Lizardo, Margarita Cedeño, Jhony Pujols y Zoraima Cuello.