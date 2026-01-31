Esta es la agenda del presidente Abinader este sábado

El presidente Luis Abinader, desarrollará este sábado una agenda de trabajo que incluye varias inauguraciones de obras en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La jornada iniciará con la inauguración del remozamiento de la cañada de Los Peralejos, en el Distrito Nacional, una obra orientada a mejorar las condiciones ambientales, sanitarias y de seguridad de las comunidades aledañas.

Como parte de su agenda, también inaugurará la Estancia Infantil Villa Aura, Los Olivos, en el municipio Santo Domingo Oeste, un centro destinado a brindar atención integral a niños y niñas de la primera infancia, en apoyo a las familias trabajadoras.

Asimismo, encabezará la entrega de 200 apartamentos del Residencial Lolita II, en Santo Domingo Oeste, como parte de los programas de vivienda que impulsa el Gobierno para reducir el déficit habitacional y garantizar hogares dignos a más familias dominicanas.

La jornada concluirá a las 8:00 de la noche con el acto de entrega del Premio Nacional de la Juventud 2026, que se celebrará en el Teatro Nacional, donde se reconocerá a jóvenes destacados por sus aportes al desarrollo social, cultural, científico y comunitario del país.