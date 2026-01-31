Como un ejemplo de superación, así define Luis Abinader al ingeniero Ramón Alburquerque

El presidente Luis Abinader resaltó en Ramón Alburquerque un ejemplo de superación, que llegó hasta el más alto nivel de liderazgo gracias a su preparación y conocimientos.

“Es un ejemplo de una persona que vino de los estratos más humildes y llegó a un alto nivel de liderazgo, llegó a estudiar varias carreras, aprendió unos cinco idiomas, es un ejemplo de superación”, precisó el mandatario al asistir a las honras fúnebres del político.

Abinader destacó que tenían una relación especial y que en los últimos años fue el encargado de las relaciones bilaterales con el gobierno de Guyana.

“Siempre asesor y tuvimos una relación especial, en los últimos años él estuvo encargado de relación con Guyana”, dijo.

Ramón Alburquerque

Asimismo, destacó que Alburquerque era un hombre con conocimientos universales a pesar de su especialización en Ingeniería Química.

De igual forma, señaló que Alburquerque junto a Hugo Tolentino Dipp fueron los primeros en hablar de la creación del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Aquí tenemos un hombre que es un ejemplo de superación que quiero decir que junto con Hugo Tolentino Dipp fueron los que dieron los primeros discursos para la creación del Partido Revolucionario Moderno para la defensa de la democracia”, expresó.

Abinader llegó hasta la funeraria Jardín Memorial en compañía de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, así como del presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Otros funcionarios y miembros del PRM han acudido hasta la funeraria donde son velados los restos de Ramón Alburquerque, entre estos la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía y los presidentes del Congreso Nacional, Ricardo de los Santos, del Senado y Alfredo Pacheco, de la Cámara de Diputados.

Duelo nacional

El presidente Luis Abinader declaró día de duelo nacional para este domingo primero de febrero debido al fallecimiento del dirigente político Ramón Alburquerque.

La medida, contenida en el decreto 62-26, señala que durante ese día la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país, durante los días señalados.

Alburquerque falleció en la mañana de este viernes a la edad de 76 años luego de batallar complicaciones de salud producidas por un cáncer de hígado.