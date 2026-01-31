Abinader, Carolina, Pacheco y otros políticos acuden al velatorio de Ramón Alburquerque

En una ceremonia solemne, familiares velan en privado restos del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, en la funeraria Memorial, localizada en la avenida 27 de Febrero, en Santo Domingo.

A las honras fúnebres se dio cita el presidente de la República, Luis Abinader, quien al desmontarse de su vehículo, junto a su esposa, Raquel Arbaje y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, expresó sus condolencias a la familia del fallecido.

"Alburquerque "fue una persona que vino de los extractos más humildes y llegó a uno de los niveles de liderazgo mayores en el país. También pudo estudiar varias carreras y sabía unos cinco idiomas" manifestó Abinader tras reconocer la trayectoria del dirigente político por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sobre el fallecido

Ramón Alburquerque fue presidente del Senado en varios períodos. Falleció ayer a los 76 años, cuando se encontraba recluido en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) a causa de cáncer de hígado.

De acuerdo con un comunicado, Alburquerque enfrentaba complicaciones de salud y era tratado en los Estados Unidos. Luego, fue traído al país el pasado 16 de enero y recibía atenciones médicas en el Cedimat.

Hasta el momento, sus allegados no han permitido la entrada a la prensa.

Personalidades políticas expresan condolencias

Pasadas las 11: 00 de la mañana, el actual presidente del Senado, Ricardo de los Santos salió de las horas fúnebres de Alburquerque y destacó su trayectoria en la vida política.

"El país ha perdido a un gran intelectual, un hombre que se dedicó a trabajar en beneficio del país, pero sobre todo a esa lucha titánica y favores de la democracia de representación" sostuvo.

Además reconoció algunos aportes de Alburquerque, como impulsar la ley de seguridad social.

Mientras, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía expresó que recordará a Ramón Alburquerque como un hombre trabajador y un ejemplo para la juventud.

"Era un hombre con una sabiduría extraordinaria" expresó al tiempo destacó que llegó a laborar junto dirigente en el 2012.

Lo califica como un ejemplo para la juventud dominicana.

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ponderó a Alburquerque como esa persona que logró romper barreras y veló por el trabajo de la comunidad.

"Ramón Alburquerque lo dio todo siempre por el trabajo de la comunidad y el trabajo de sus conciudadanos".