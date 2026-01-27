Dos fallecidos y un herido por derrumbe en mina de materiales

Dos personas perdieron la vida y otra resultó herida a consecuencias de un derrumbe ocurrido mientras laboraban en una mina de materiales del sector de María La O, en la comunidad de Cangrejos, Sosúa.

Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Domínguez, expresidente del Sindicato de Camioneros de Sosúa, y su hijo Yariel Domínguez. Aún no se ha ofrecido la identidad de la persona que resultó herida.

El hecho ha causado consternación en el municipio de Sosúa donde ambos eran conocidos y apreciados, como personas de trabajo.

Hasta el momento no se tienen más detalles del hecho.