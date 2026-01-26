PLD denuncia abandono del Gobierno y exigen políticas integrales para la juventud

Los jóvenes que pertenecen y representan al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunciaron este lunes la "desatención" y "falta de políticas públicas integrales" por parte del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al tiempo que también exigieron medidas que garanticen empleos, educación y otras oportunidades.

La secretaría de la Juventud del PLD que, durante una rueda de prensa deploraron la situación que vive el país en cuanto a las escasas oportunidades que presenta, y aseguró que "miles de jóvenes viven en condiciones de precariedad, exclusión y desesperanza".

Al abordar estos temas presentaron los principales problemas que con más frecuencia son señalados, como la inserción laboral precaria, lo que mostró que la tasa de desocupación juvenil hasta los 24 años alcanza el 12.8 %, una cifra que aumenta aún más al 17.7 % en el caso de las mujeres jóvenes y un 9.5 % en los hombres según informaron.

Asimismo mostraron un porcentaje acerca de las cantidades de jóvenes que hoy día no estudian ni trabajan, un problema que afecta al 12.4 % de los jóvenes así como también este fenómeno se mezcla con las ausencias de políticas públicas de los embarazos a temprana edad.

Más denuncias

La secretaría de la Juventud del PLD advirtió también que acerca de un 53 % de las víctimas de asesinatos en el país ha sido generalmente a jóvenes de entre 15 y 34 años de edad. Una de cada cuatro adolescentes ha pasado y sufrido violencias tanto físicas como sexual por parte de sus parejas sentimentales.

Las escasas oportunidades de acceso a estudios y becas también fueron criticadas por parte de la secretaría, donde cuestionaron el funcionamiento de instituciones de formaciones técnicas como lo es el ITLA, quienes según informaron ya se han visto involucradas en situaciones que no van con su misión educativa.

Entre las denuncias realizadas también se encontraba la falta de cobertura de algunos tratamientos que son costosos, donde mencionaron algunos casos específicos de jóvenes que no recibieron la atención más adecuada por parte del Seguro Nacional de Salud (Senasa), lo que aseguraron “, convierte la salud en un privilegio y no en un derecho”.

Ante esta situación, los jóvenes demandaron la adopción urgente de una Estrategia Nacional de Juventud con metas claras que incluya políticas de empleo juvenil, creación de una red nacional de cuidados, programas de reenganche educativo y laboral, apoyo real a emprendedores jóvenes, ampliación de becas, atención integral a la salud mental así como también un seguimiento a la gestión de estancias infantiles.

“Se nos exige cargar el futuro del país, pero se nos niegan las oportunidades para hacerlo”, expresaron, al afirmar que invertir en la juventud no es un gasto, sino la única vía para garantizar el progreso y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.