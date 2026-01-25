Así la JCE repartirá este 2026 los más de 1,620 millones que les corresponden a los partidos por ley

La Junta Central Electoral (JCE) emitió la Resolución 01-2025, mediante la cual se establecen los montos y distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2026.

Según la Ley número 99-25 del Presupuesto General del Estado, la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos asciende a la suma de RD$1,620,000,000.00, “cuyo monto se beneficiarán todas las entidades políticas con reconocimiento electoral vigente, de acuerdo a lo establecido en la sentencia del Tribunal Superior Electoral TSE/0010/2025”, del 10 de junio de 2025.

La distribución se realiza de acuerdo a los votos válidos emitido en todos los niveles de elección y la suma de estos.

El 80% será para los partidos que hayan alcanzado más del 5% de los votos. El monto asignado será de RD$1,296,000,000.00 y se dividirá entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Cada una de estas organizaciones políticas obtendrán 432,000,000.00.

Un doce por ciento (12%), equivalente a la suma de RD$194,400,000.00, será distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del uno por ciento (1%) y menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en los siete niveles de elección disputados en las elecciones ordinarias generales, celebradas en fechas 18 de febrero y 19 de mayo de 2024.

Estos son el Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Partido Dominicanos por el Cambio (DXC); Partido País Posible (PP) Y Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), quienes recibirán RD$38,880,000.00, cada uno.

De igual forma un ocho por ciento (8%), equivalente a RD$129,600,000.00, será distribuido entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento (0.01%) y uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos en los siete niveles de elección disputados en las elecciones ordinarias generales, celebradas en fechas 18 de febrero y 19 de mayo de 2024, y donde se incluirán aquellas organizaciones políticas que aún conservan su personería jurídica ante la Junta Central Electoral.

Partido De Unidad Nacional (PUN), Partido Justicia Social (JS), Partido Alianza País (AlPaís), Partido Revolucionario Social Democrata (PRSD), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Generación De Servidores (Gens), Movimiento Democrático Alternativo (Moda), Partido Humanista Dominicano (PHD), Alianza Por La Democracia (APD), Partido Primero La Gente (PPG), Partido Esperanza Democrática (PED), Partido Opción Democrática (OD), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Liberal Reformista (PLR); Frente Amplio (F. Amp.); Partido Revolucionario Independiente (PRI) Y Partido De Acción Liberal (PAL).

Partido Popular Cristiano (PPC); Partido Demócrata Popular (PDP); Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC); Partido Verde Dominicano (Verde); Partido Solidario Cristiano (PSC); Partido Demócrata Institucional (PDI); Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); Fuerza Nacional Progresista (FNP); Partido Camino Nuevo (CN); Movimiento Independiente Unidad Y Progreso (MIUP); Movimiento Comunitario Político Nosotros; Pa' Cuando (Mcnpc); Movimiento Político Águila (MA); Movimiento Humanista Independiente (MHI); Movimiento Civico Cabrereño (MCC); Movimiento Confraternidad Dominicana (CCD); Movimiento Independiente Del Municipio De Consuelo (Minco).