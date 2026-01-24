Abinader retoma agenda con graduación de agentes del CESAC.

Tras varios días afectados por un virus gripal, el presidente Luis Abinader retomó el viernes su agenda pública encabezando la graduación y juramentación de nuevos agentes del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), celebrado en la sede del Ministerio de Defensa.

El mandatario no habló en el acto. El miércoles la primera dama Raquel Arbaje confirmó que Abinader sufría de un cuadro gripal, con tos y fiebre. Desde entonces, Abinader se encontraba en reposo.

La actividad marcó el regreso del mandatario a los actos oficiales y coincidió con la graduación de la Trigésima Sexta Promoción del Curso de Instrucción Básica para el Personal de Seguridad de Aeropuertos, denominado “Eugenio María de Hostos”, como parte del 29 aniversario del CESAC.

Abinader tomó juramento a los nuevos agentes, quienes concluyeron un proceso de formación orientado a fortalecer la seguridad de la aviación civil en República Dominicana.

Fortalecimiento del CESAC

El director del CESAC, general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, explicó que el CESAC ha aumentado sus capacidades operativas, técnicas y humanas durante el período 2024-2025.

Indicó que en ese período el CESAC realizó más de 42 millones de inspecciones de seguridad a vuelos, pasajeros, equipajes, carga aérea, vehículos y personal aeroportuario, como parte de los esfuerzos para prevenir y reducir riesgos en la aviación civil dominicana.

En materia de cumplimiento normativo, informó que se ejecutaron dos procesos de certificación, se realizaron 448 actividades de control de calidad y se aprobaron 49 programas de seguridad.

Además, se incorporaron 16 nuevos binomios caninos K-9, destinados a reforzar la detección de explosivos y otras amenazas.

El director del CESAC también señaló que los procesos de reclutamiento permitieron el ingreso de 200 nuevos agentes, que se suman a más de 2,400 hombres y mujeres formados por la institución, tanto militar como civil.

Explicó que esta expansión representa nuevas oportunidades de empleo y un refuerzo a la seguridad de las infraestructuras aeroportuarias del país.

En el ámbito regional, indicó que el CESAC preside el Grupo Regional AFSER, desde donde impulsa políticas de seguridad y promueve el intercambio de buenas prácticas, incluyendo el uso de tecnologías como reconocimiento facial e inteligencia artificial.

En cuanto a infraestructura y logística, informó sobre la rehabilitación de instalaciones institucionales, como cuarteles, oficinas y áreas especializadas, así como la adquisición de más de 21 vehículos operativos, entre ambulancias y minibuses, para fortalecer la capacidad de respuesta.

El acto contó con la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, así como de autoridades civiles y militares, miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, representantes del sector aeronáutico y familiares de los graduandos.