Fallece José Valenzuela, exalcalde de Las Matas de Farfán y excónsul dominicano en Haití

José Altagracia Valenzuela, exalcalde de Las Matas de Farfán y excónsul dominicano en Haití, falleció mientras recibía tratamiento médico fuera del país, a consecuencia de cáncer.

La familia Valenzuela Cedano informó que Valenzuela murió el pasado 12 de enero, y que las honras fúnebres serán en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Además de su gestión como primer edil del municipio sanjuanero entre 2016 y 2020 por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Valenzuela se integró al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en 2020, a través del movimiento Vía Segura, respaldando la candidatura presidencial de Luis Abinader.

Ese mismo año fue designado cónsul en Belladère (Veladero), Haití, zona fronteriza de alta sensibilidad. En 2022, fue nombrado asesor del Poder Ejecutivo mediante decreto presidencial.

En el ámbito personal, fue reconocido como un hombre de valores, que mantuvo una vida familiar activa y cercana. Le sobreviven su esposa, Dilcia Cedano, y sus siete hijos.

Su trayectoria empresarial comenzó en la década de 1970 con actividades comerciales informales, para consolidarse luego en el sector del transporte: en 1989 fue pionero del servicio expreso entre Las Matas de Farfán y Santo Domingo, y socio fundador de la Asociación de Autobuses de Las Matas de Farfán (Asoduve).

HONRAS FÚNEBRES

El domingo 25 de enero en Las Matas de Farfán será el velatorio en Funeraria de los Santos, a partir de las 8:00 a. m.; posteriormente, se realizará un homenaje institucional en el Ayuntamiento, a las 3:30 p. m.

Asimismo, se ofrecerá una misa de cuerpo presente en la Iglesia Santa Lucía, a las 4:00 p. m.