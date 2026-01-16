Onesvie descarta riesgos en el puente Juan Pablo Duarte y lo declara seguro

Tras reportaje que alertó sobre la situación “crítica” del puente Juan Pablo Duarte, la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie) reaccionaron y descartaron peligros para los usuarios.

Las entidades señalaron que, según los análisis técnicos preliminares, existen daños visibles, pero estos no corresponden a la estructura.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la entidad abordó el estado de la infraestructura.

“Las imágenes del puente Duarte que circulan en redes sociales corresponden a daños secundarios en muros de mampostería de cierre, pero esta mampostería no forma parte del sistema estructural primario del puente”, reseña un comunicado de la Onesvie.

Seguido de esto, certificaron que, como parte del programa de mejoramiento vial que lleva a cabo el gobierno, ya algunas infraestructuras están en proceso de licitación pública para la contratación de servicios de diagnósticos.

Esto con el objetivo de identificar cualquier intervención mayor o menor que pueda ser requerida por cualquiera de las infraestructuras de comunicación vial y dar mantenimiento preventivo.

Entre esos puentes figuran el “Juan Pablo Duarte y Juan Bosch en Santo Domingo, Hermanos Patiño en Santiago de los Caballeros y Mauricio Báez en San Pedro de Macorís”, detallan.

Al tiempo aseguran que el diagnóstico permitirá que “las futuras intervenciones garanticen seguridad, estabilidad y durabilidad de estos viaductos, los que son vitales para la conectividad nacional”.

Financiamiento de la obra

Sobre el financiamiento para ejecutar las labores pertinentes en las infraestructuras, la Onesvie afirma que el proyecto lo lleva a cabo el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).