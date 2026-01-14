Osiris de León descarta peligro de colapso en el Puente Duarte

Dada la evidente falta de mantenimiento en el Puente Juan Pablo Duarte, donde tras múltiples visitas de Listín Diario a la estructura y el acompañamiento de los ingenieros, Selito Eduardo Antidor y Gumersindo Guerrero, se logró exponer una realidad del puente clasificada por los mismos profesionales llevados a la escena como “delicada”.

Rafael Osiris de León, quien preside la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, aseguró durante una conversación con LISTÍN DIARIO que aunque las denuncias publicadas evidencian “una falencia en uno de los aproches del puente, ameritando una intervención para corrección”, no existe peligro de que el puente Juan Pablo Duarte vaya a colapsar.

Aseguró que el puente no se encuentra apoyado en el área afectada, por lo cual descarta cualquier peligro de desplome, “el puente está apoyado en las pilas, que son esas columnas de acero altas que usted ve, sobre las cuales cuelgan unos cables, y de esos cables cuelga el tablero del puente. Entonces, eso implica que no hay peligro de que el puente vaya a colapsar, en lo absoluto”, explicó de León.

Indicó que el área donde se ha mostrado la falta de mantenimiento no apoya al puente, sino que su función es la de conectar el mismo con la vía. De León hizo hincapié en que este cuenta con dos pilares de apoyo, hechos con un material de acero, que se encuentran “cimentados de manera profunda” siendo estos el apoyo del puente.

A modo de ejemplo y para una mayor comprensión del escenario, explicó lo siguiente: “Si usted tiene sus dos pies sanos, pero le duele un dedo de una mano, eso no implica que usted se va a caer ahora porque quien le soporta a usted no es el dedo sino los dos pies.

Y mientras los dos pies suyos están sanos, están robustos, están fuertes, los músculos están bien y la estructura ósea está bien, usted está bien. Usted no se cae. ¿Ven? Entonces eso pasa con el puente, no se va a caer, pero sí hay que atender el problema y hay que corregirlo”.

cúando habría que preocuparse?

Siempre que los cables, que son los encargados de soportar el peso del tablero, se encuentren en buen estado no habría posibilidad de un colapso de la estructura, dijo.

“El tablero cuelga de unos cables que fueron reparados no hace mucho tiempo y que están en buen estado. Si los cables estuvieran en mal estado, sí tendríamos temor de que el puente fuera a caerse”, explicó.

hay que intervenir

Osiris reconoce la existencia de un problema que hay que intervenir sin la necesidad de esperar la llegada de lluvias intensas que podrían resultar en el deslizamiento de materiales.

“No hay que esperar a que venga un periodo lluvioso y que se deteriore un poquito más esa parte para intervenir…si la gente ve un hoyo por ahí va a decir caramba, se va a caer el puente. Aunque no se vaya a caer”.

Explicó que al momento de brindar algún tipo de atención al puente, el personal encargado pocas veces se concentra en la parte de abajo sino que suele a trabajar arriba en el pavimento, barandillas, tableros y carpa asfáltica, agregando que “eso que han reflejado (en la parte inferior del puente) hay que corregirlo y mientras más rápido mucho mejor”.

puente duarte en agenda para reunión

La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas, según explicó de León, se reúne los jueves, agregando para la agenda de esta próxima reunión el tema del puente con el fin de levantar un informe de solicitud al Ministerio de Obras Públicas para la intervención en esta obra.

“Nosotros como comisión no asumimos la parte operativa, nosotros asumimos la parte de evaluación, diagnóstico y recomendación. Entonces ese diagnóstico y esa recomendación lo pasamos al presidente de la República y lo pasamos al Ministro de Obras Públicas y entonces ya ellos proceden en función de la recomendación que nosotros le damos como comisión”, agregó.

sobre editorial de listín diario

En el editorial publicado ayer, titulado: “¡Que se intervenga ya el Puente Duarte!” Se colocó en palabras una preocupación del sentir colectivo de los dominicanos: “Los signos de deterioro ya no son meras señales de vejez, sino síntomas de un riesgo inminente…este deterioro no es solo estructural, es humano y social”.

Se realizó una propuesta: “Imponer una acción inmediata del Gobierno para evaluar los signos de vulnerabilidad e iniciar un plan de reforzamiento estructural integral, estableciendo un programa de mantenimiento permanente y transparente”.

A esto, de León afirmó estar de acuerdo e indicó la importancia de que el puente sea un tema de prioridad. De la misma forma, reconoció la entrega del periódico ante las causas que afectan a la sociedad.

“Nosotros saludamos el papel que ha asumido en este caso el Listín Diario de colaborar como medio de comunicación en el diagnóstico de un problema, la puesta en evidencia de un problema y el requerimiento de solución inmediata al problema”, dijo.

Y agregó: “No es un tema de que el puente se vaya a caer, pero sí es un problema que hay que resolverlo. Lo importante en este caso es resolver eso, cualquier detalle, por mínimo que sea, que pueda preocupar a la sociedad”.

hacimiento de la comisión

Dos años atrás, el 18 de noviembre de 2023, la vida de nueve personas fue arrebatada por el colapso de una pared en el desnivel de la avenida 27 de Febrero, debido a las fuertes lluvias ocurridas en esa tarde y las filtraciones en la infraestructura de dicha pared.

A raíz de esto, se creó la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, mediante el decreto 603-23. Se instituyó con el objetivo de que llevara un control e identificara las debilidades y falencias de las obras públicas.

La Comisión se encuentra integrada por: el ingeniero geólogo Osiris de León, quien lo dirige; el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), un representante del Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones (MOPC), un representante del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) y un representante del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia).

Asimismo, lo compone un representante de la facultad de ingeniería de la UASD, Intec, PUCMM y la Unphu.