DNCD desarticula red de tráfico de drogas e incauta 209 libras Marihuana, vehículos y un arma de fuego

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por agencias de Inteligencia del Estado, arrestaron a varios hombres, desmantelaron una red de narcotráfico y ocuparon 209 libras de marihuana, vehículos, un arma de fuego, así como evidencias, durante múltiples operaciones de interdicción, desarrolladas en Barahona, Pedernales y Santo Domingo Este.

Los agentes antinarcóticos, como parte de la ampliación de las labores de inteligencia operativa, interceptaron al conductor de una camioneta, en el puesto militar de Santa Elena, carretera Barahona- Paraíso, quien según informes se movilizaba con una importante carga de presuntas sustancias narcóticas.

Por instrucciones del fiscal y en presencia del imputado, se realizó una inspección al vehículo ocupando en la parte trasera, camuflados en una carga de cocos, guineos y frutas, un alijo de 40 pacas de marihuana, con un peso de 209.56 libras.

Continuando con la operación, los agentes y fiscales, realizaron varios allanamientos en Pedernales y Santo Domingo Este, lugares donde ocuparon cuatro vehículos, cinco motocicletas, dos Four Well, balanzas, un peso, una pistola, con su cargador y varias cápsulas, documentos, entre otras evidencias.

“Las autoridades daban seguimiento a esta red desde hace varios meses y según la investigación, movilizaban importantes alijos de sustancias narcóticas ocultas en vehículos, desde la región sur del país, hacia el Gran Santo Domingo”, leía parte de un comunicado gubernamental.

Los organismos oficiales avanzan en el proceso investigativo para determinar si hay otros implicados en la desmantelada estructura, para identificarlos, apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Los detenidos y las evidencias ocupadas en el operativo están bajo el control del Ministerio Público para los fines correspondientes, mientras las autoridades continúan reforzando las acciones conjuntas, como parte de su misión, de perseguir y castigar el delito de tráfico de drogas a través de la Ley 50-88.