Este jueves la JCE empieza captura a sus empleados para la entrega de la nueva cédula

Aunque para la ciudadanía en general la Junta Central Electoral (JCE) anunció que la apertura para la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral empezará el próximo 8 de abril, desde este jueves ese órgano inicia con la captura para sus miembros y luego la “entrega posterior”.

La apertura formal del proceso iniciará el próximo 26 de enero, día del Natalicio de Juan Pablo Duarte, en que la JCE le entregará al presidente Luis Abinader, a través de un acto oficial, su documento de identidad.

Se desconoce el día en que el presidente se hará la captura para recibir su nueva cédula.

De igual forma, el calendario dado a conocer por el órgano electoral especifica que desde febrero a marzo, sin indicar el día, se estará entregando la nueva cédula de identidad y electoral a los senadores, diputados, presidentes, secretarios y delegados de organizaciones políticas.

También a jueces de altas cortes y miembros titulares de órganos constitucionales; comunicadores, deportistas, empresarios, representantes de la sociedad civil, religiosos, académicos, entre otros.

De igual forma, en esos meses de febrero y marzo, la JCE expresó que se realizará un proceso de captura a servidores públicos y privados pertenecientes a entidades con fines y sin fines de lucro, “previamente aprobadas por el pleno” con una “entrega posterior”.

La captura y entrega de la cédula finalizará el 31 de marzo de 2027.

La nueva cédula tiene una vigencia de 12 años, para las personas de 18 a 35 años; de 16 años a los de 36 a 60 años y 20 años a los de 61 o más.