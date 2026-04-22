Vuelven a Kenia 150 policías desplegados en la misión de seguridad internacional en Haití

Un cuarto contingente de 150 policías kenianos desplegados en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití regresó la pasada noche a Kenia, país que hasta ahora lideraba el operativo, informó este miércoles la Policía de esta nación africana.

Los agentes llegaron al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi, el más importante del país, donde fueron recibidos por el inspector general de la Policía, Douglas Kanka, y otros altos cargos de los cuerpos de seguridad, indicó la Policía en su cuenta de la red social X.

Kanka elogió a los recién llegados por su "servicio desinteresado, disciplina y profesionalismo" en la misión de Haití, cuyo objetivo es "la lucha contra la violencia de pandillas, la restauración de la seguridad pública y la protección de la infraestructura crítica".

En este grupo también se encontraban el subinspector general del Servicio de Policía de Administración, Gilbert Masengeli, el comandante de la Unidad de Servicio General (GSU), Ranson Lolmodooni, y el portavoz de la Policía, Michael Nyaga Muchiri, quienes mantuvieron encuentros de alto nivel con las autoridades haitianas.

En declaraciones a EFE, Muchiri confirmó este miércoles que "aún quedan unos 200 policías desplegados en Haití y que se espera que vuelvan a finales de mes", lo que completaría el periodo de transición para dar paso a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), impulsada por la ONU en sustitución de la MSS.

La GSF estará liderada por las fuerzas de seguridad de Chad, que planea desplegar 1.500 soldados en el país caribeño, de los que 400 efectivos ya se encuentran allí.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023, a petición del Gobierno haitiano, el despliegue por un año prorrogable de la MSS, que se materializó en junio de 2024 -cuando llegó el primer contingente de la Policía keniana al país- y cuyo mandato concluyó el pasado octubre.

La MSS se vio limitada por la falta de tropas, financiación y equipamiento, ya que tanto esa operación como la nueva fuerza dependen de contribuciones voluntarias de los Estados miembros.

Aunque la previsión inicial era de 2,500 efectivos, finalmente se desplegaron en torno a un millar, en su mayoría kenianos.

Pero la misión no consiguió recuperar ningún territorio controlado por las bandas, cuyas acciones han causado el desplazamiento interno de más de 1,3 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

Las bandas se han apoderado del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital, y se han desplazado hacia otras localidades del interior.

Esta crisis ha provocado la muerte -según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos- de 5.519 personas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas armadas, que en gran parte utilizan armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos. E