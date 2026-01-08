Fallece dirigente perremeista y viceministro de Trabajo, Demetrio Paulino

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó este jueves que el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y viceministro de esa institución, Demetrio Paulino, falleció de causas aún no reveladas.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido amigo, viceministro de Trabajo, quien con su calidad humana, vocación de diálogo y compromiso con la paz laboral ha dejado una huella imborrable en el Ministerio de Trabajo y la República Dominicana”, manifestó Olivares, a través de sus redes.

Paulino, quien el pasado 22 de diciembre había cumplido 61 años de edad, era el presidente municipal del PRM en Nizao y se desempeñaba como viceministro de Mediación y Arbitraje en el Ministerio de Trabajo desde el 16 de agosto del 2020, cuando fue nombrado mediante el decreto No. 330-20.

“Durante su función, se destacó por su dedicación, vocación de servicio y firme compromiso con la resolución pacífica de los conflictos laborales, contribuyendo de manera significativa al respeto de los derechos fundamentales de trabajadores y empleadores”, reseña un despacho de prensa del Ministerio de Trabajo.

La muerte de Demetrio, fue lamentada por el senador de Peravia, Julito Fulcar; sus restos son expuestos en la Funeraria Municipal de Don Gregorio, Nizao, provincia Peravia, sin detalles de sobre cuando se le daría cristiana sepultura.