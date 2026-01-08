Avanza la construcción del túnel de la Plaza de la Bandera

El pasado miércoles continuaba “a buen ritmo” los trabajos de construcción del túnel en doble sentido que atravesara la icónica Plaza de la Bandera, en la avenida Luperón con 27 de Febrero.

Decenas de obreros trabajaban bajo los rayos del sol de la mañana, con el objetivo de avanzar la construcción para lograr entregarla en la fecha prevista.

A un mes para cumplir un año, desde el inicio de la construcción de este túnel, el cual se espera sea terminado en el segundo trimestre de este año, las labores lucen intensas, para cumplir con el deseo del presidente de la República, Luis Abinader.

Sigue el movimiento de tierra en el entorno de la obra.

No obstante, aunque periodistas de este medio solicitaron información para saber más sobre el desarrollo y terminación de la obra, varios ingenieros y obreros aseguraron no poder brindar información por falta de autorización de parte de la constructora JM, responsable del proyecto.

Camiones y maquinaria dentro del terreno donde se está realizando el túnel de doble sentido en los alrededores de la Plaza de la Bandera.Leonel Matos/LD

Sin embargo, algunos de los trabajadores aseguraron que la fecha prevista para la terminación del pasadizo sigue siendo la misma.

Se recuerda que el túnel de la Plaza de la Bandera, tendrá una longitud de 1.02 kilómetros, con el fin de contribuir con la agilización del tránsito en las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, particularmente en las horas picos