¿Qué provocó risa en la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial?
Desde Luis Abinader hasta Leonel Fernández rieron
La Audiencia Solmene por el Día del Poder Judicial seguía todos los protocolos de rigor. Silencio y la atención de los presentes, mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial iniciaba su discurso.
Luis Henry Molina saludó a cada una de las autoridades presentes e invitados, desde el presidente Luis Abinader hasta los expresidentes de la SCJ y el expresidente de la República, Leonel Fernández.
Pero de repente todos rieron a carcajada. Fue cuando Luis Henry Molina saludaba a su esposa Paola Roa.
Molina quería ver la cara de su compañera de vida, mientras elogiaba sus aportes. “Extiendo también un saludo especial para mi esposa, Paola Roa, cuyo apoyo sereno y firme ha acompañado cada paso de este camino de servicio. ¡Doctor Valentín yo le pediría que se moviera un poquito para poder ver a mi esposa!”. Valentín accedió y Molina dijo “gracias, muy amable”.
Esto provocó la risa de Leonel Fernández y Jorge Subero Isa (recién juramentado Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo), quienes estaban sentados al lado de la dama. Ella también sonrió y saludó.
Al lado Molina, el presidente Luis Abinader se sumó a la contagiosa carcajada. Todo fue breve y el presidente de la Suprema continuó con su discurso.
El discurso estuvo centrado en mostrar los avances del Poder Judicial y la eliminación de la mora en los procesos.