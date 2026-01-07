¿Qué provocó risa en la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial?

La Audiencia Solmene por el Día del Poder Judicial seguía todos los protocolos de rigor. Silencio y la atención de los presentes, mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial iniciaba su discurso.

Luis Henry Molina saludó a cada una de las autoridades presentes e invitados, desde el presidente Luis Abinader hasta los expresidentes de la SCJ y el expresidente de la República, Leonel Fernández.

Pero de repente todos rieron a carcajada. Fue cuando Luis Henry Molina saludaba a su esposa Paola Roa.

Molina quería ver la cara de su compañera de vida, mientras elogiaba sus aportes. “Extiendo también un saludo especial para mi esposa, Paola Roa, cuyo apoyo sereno y firme ha acompañado cada paso de este camino de servicio. ¡Doctor Valentín yo le pediría que se moviera un poquito para poder ver a mi esposa!”. Valentín accedió y Molina dijo “gracias, muy amable”.

Esto provocó la risa de Leonel Fernández y Jorge Subero Isa (recién juramentado Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo), quienes estaban sentados al lado de la dama. Ella también sonrió y saludó.

Al lado Molina, el presidente Luis Abinader se sumó a la contagiosa carcajada. Todo fue breve y el presidente de la Suprema continuó con su discurso.

El discurso estuvo centrado en mostrar los avances del Poder Judicial y la eliminación de la mora en los procesos.