Morel Diplán insta a fortalecer la justicia con independencia de conciencia y respeto entre poderes

En la celebración del Día del Poder Judicial, monseñor Carlos Morel Diplán encabezó la tradicional Misa Roja en la Catedral Primada de América, donde hizo un llamado a la conciencia, la integridad y la colaboración institucional para fortalecer el sistema de justicia.

Durante su homilía, el prelado calificó la administración de justicia como una “tarea sagrada”, señalando que en manos de los jueces y servidores judiciales descansa el destino y el futuro de los seres humanos.

Monseñor Morel Diplán enfatizó que el fortalecimiento del sistema judicial no es una labor que deba realizarse de forma aislada.

“La justicia no puede sostenerse en soledad; requiere una corresponsabilidad madura entre los poderes del Estado, basada en el respeto mutuo y en la clara delimitación de funciones”, afirmó ante las principales autoridades del sistema de justicia.

Indicó que proteger al Poder Judicial es, en esencia, proteger el derecho de la sociedad a vivir bajo un orden justo y confiable.

Uno de los puntos centrales de su homilía fue el reconocimiento a los servidores judiciales, a quienes describió como el “corazón silencioso del sistema”.

Monseñor abogó por mejores condiciones para estos trabajadores, a menudo invisible pero esencial.

“Fortalecer la justicia implica cuidar, formar y dignificar a quienes la hacen posible. La capacitación continua y el reconocimiento del mérito no son concesiones, sino inversiones en calidad institucional”, subrayó.

Integridad frente a la popularidad

En un mensaje directo a los magistrados, el obispo pidió al Altísimo que les conceda el don de la sabiduría; una sabiduría que, a su juicio, no anula la técnica jurídica, sino que la humaniza.

“Que la República Dominicana cuente con jueces íntegros más que con jueces célebres”, exhortó.

Asimismo, instó a los juzgadores a dejarse iluminar por su propia conciencia y no por intereses externos o por las presiones mediáticas que suelen rodear los casos de alto perfil.

Una luz de esperanza

Al finalizar, citando el evangelio, monseñor Morel Diplán recordó que la justicia debe ser una "luz grande" para el pueblo que busca paz y dignidad.

Concluyó su intervención pidiendo que el sistema judicial siga inspirando respeto y confianza como cimiento fundamental de la democracia dominicana.