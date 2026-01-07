Henry Molina destaca avances históricos y llama a consolidar la transformación del Poder Judicial

En una audiencia solemne, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, presentó un balance de los avances estructurales del sistema judicial dominicano. Molina subrayó que la transformación iniciada en 2019 ha dejado de ser una promesa para convertirse en una hoja de ruta con resultados tangibles en eficiencia, tecnología y transparencia.

Durante el acto, que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y el expresidente Leonel Fernández, Molina enfatizó que la justicia dominicana ha escalado 20 posiciones en el índice global de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, siendo el país que más avanzó a nivel mundial.

Una justicia al día

El magistrado reveló que el 87% de los tribunales del país se encuentran actualmente al día, un hito que rompe con décadas de mora judicial. Logro en la Suprema.

Dijo que se eliminaron todos los expedientes con más de 12 meses de antigüedad. Molina afirmó que la mora no es inevitable, sino un problema que cede ante la planificación y el compromiso institucional.

Transformación digital y acceso

El discurso puso de relieve la modernización del sistema como eje central para la transparencia y la reducción de costos para los usuarios.

Servicios Digitales destacó que el 100% de los servicios operan con firma digital y que más de 27,000 usuarios gestionan sus trámites a través de la plataforma de Acceso Digital.

Destacó el valor de las audiencias virtuales y la creación de la Juriteca y el Observatorio del Poder Judicial para la rendición de cuentas.

Molina resaltó la puesta en marcha de infraestructuras modernas como la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, diseñada como un espacio centrado en las personas. Asimismo, hizo hincapié en la atención diferenciada para grupos vulnerables y el impulso de métodos alternos de resolución de conflictos para reducir la confrontación legal.