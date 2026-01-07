Leonel llama a evitar cualquier “derramamiento de sangre” en Venezuela

El expresidente Leonel Fernández llamó a que se evite cualquier “derramamiento de sangre” en Venezuela y procuró porque se establezca un “diálogo de paz” que brinde una “verdadera solución” a la crisis sociopolítica del país sudamericano.

“En relación con la reciente operación militar de los Estados Unidos en Venezuela, acontecimiento que aún continúa en proceso de evolución y desarrollo, debemos decir que, a través de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, sustentamos la necesidad de evitar cualquier derramamiento de sangre que afecte al pueblo venezolano”, manifestó Fernández durante su alocución.

Esta es la primera vez que el presidente de la Fuerza del Pueblo se refiere al caso desde que el pasado sábado, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses habían capturado al exjefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, tras un "ataque a gran escala" contra Caracas y otras partes del país.

Fernández indicó que la “única salida sostenible a la crisis” debe pasar por el entendimiento entre los propios venezolanos, mediante mecanismos de consenso que permitan restablecer la convivencia democrática y crear condiciones para el progreso social y económico.

“Aspiramos a que por medio del diálogo y la búsqueda de consenso, se pueda arribar a una paz duradera que garantice la convivencia civilizada entre sus ciudadanos, premisa fundamental para el progreso y el bienestar”, expresó el exmandatario.

El mismo señaló que no comparte la postura adoptada por el gobierno de Luis Abinader debido a que solo se ha limitado a señalar que “sigue de cerca la evolución de los acontecimientos”, sin fijar una posición de fondo basada en principios de soberanía y derecho internacional.

“Esto lo aclaramos porque mientras desde nuestras filas gubernamentales se acentúa una supuesta defensa de la democracia, sin hacer referencia a principios y valores relacionados con la soberanía, la integridad territorial y la libre determinación de los pueblos, nosotros la hemos asumido, con responsabilidad y entereza, desde la génesis misma del conflicto”, declaró.

El exmandatario llamó a retomar la postura de “capital de la paz” y postular a la República Dominicana como un lugar en donde se produzcan diálogos a favor de una resolución en Venezuela.

“En lugar de tomar partida frente a las controversias regionales, la República Dominicana ha perdido, durante la actual gestión de gobierno, la oportunidad de convertirse en un foro de resolución de conflictos, o en la Capital de la Paz en América Latina, como se proclamó al término de la Cumbre de Río celebrada en nuestro país en el 2008, al solucionarse la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela”, exclamó el autodenominado “líder de la oposición” dominicana.

Fernández destacó que su posición coincide con los pronunciamientos del papa León XIV, quien manifestó su preocupación por la evolución de la crisis venezolana y expresó su deseo de que derive en “un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres”.

De igual manera, Panamá, país miembro de la Alianza para la Democracia expresó su preocupación por la situación y su posible impacto en la paz y la estabilidad regional y llamó a centrar los esfuerzos internacionales en una salida democrática y pacífica.

Asimismo, subrayó las advertencias del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, quien expresó su profunda preocupación por una posible intensificación de la inestabilidad en Venezuela y reiteró la necesidad de respetar plenamente el derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza.