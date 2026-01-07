Leonel sobre su labor de observador en Venezuela: “Consideramos que no se podía proclamar el triunfo de Maduro”

El expresidente Leonel Fernández manifestó que durante su labor como observador electoral en Venezuela, durante las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, no consideró “prudente” que se declara el triunfo de Nicolás Maduro, a pesar de que así lo hizo la Comisión Nacional Electoral (CNE), debido a que no se habían presentado las actas de escrutinio.

“Estamos conscientes de que el hecho más reciente que ha contribuido al desenlace actual de la crisis venezolana ha sido el cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en las que participé como observador electoral. En esa calidad, en la que actuamos con total imparcialidad y neutralidad, consideramos que no se podía proclamar el triunfo del candidato del oficialismo, debido a que no se habían presentado las actas de escrutinio”, exclamó Fernández durante su discurso con relación a la situación de Venezuela.

El presidente de la Fuerza del Pueblo indicó que el reporte presentado por la misión electoral a la que pertenecía recomendó se tomara en consideración nacional un genuino y productivo diálogo político interno entre los propios venezolanos.

“Podemos decir, con toda modestia, que fuimos de los primeros en diagnosticar la crisis de legitimidad que había surgido como resultado del proceso electoral y haber ofrecido un camino de diálogo, de paz y concordia para su solución”, expresó el exmandatario.

La participación de Fernández como observador electoral durante esas elecciones, fueron ampliamente criticadas debido a las fuertes reclamos de represión que existían en contra del régimen de Maduro.

El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses habían capturado al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, tras un "ataque a gran escala" contra Caracas y otras partes del país.

En su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York, Maduro se declaró no culpable y denunció haber sido secuestrado en su casa en Caracas por las fuerzas estadounidenses. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo. Mientras que, Maduro y su esposa permanecen detenidos en Nueva York..