Joven de 19 años acusado de quitale la vida a su hermano tras riña entre ambos en SPM

Agentes de la División de Investigación (Dicrim), adscritos a la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional, arrestaron a un joven acusado de causar la muerte de su propio hermano durante un hecho ocurrido en el sector Loma del Cochero, en San Pedro de Macorís.

El detenido es José Antonio Fredimon Sánchez, alias “Leandro” y/o “El Gordo”, de 19 años, residente en San Pedro de Macorís, quien es señalado como el presunto responsable de la muerte de su hermano Óscar Lisandro Sánchez, alias “Negro”.

De acuerdo a una nota de prensa enviada por la institución del orden, el hecho ocurrió la madrugada del pasado 3 de enero, tras originarse una fuerte discusión entre ambos hermanos, que posteriormente derivó en una riña.

Durante el enfrentamiento, Sánchez resultó gravemente herido y falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud local. Tras el hecho, el presunto agresor emprendió la huida.

Los agentes policiales localizaron y arrestar al imputado en la provincia de San Cristóbal.

Al momento de la detención de José Antonio Fredimon Sánchez, se le ocupó un celular, una consola de videojuegos con sus controles, una chaqueta, un par de sandalias y una pasola, marca Suzuki Address, color azul, todas propiedades de Óscar Lisandro Sánchez.

Asimismo, fue ocupado un cuchillo, de aproximadamente 10 pulgadas de largo, el cual presuntamente fue utilizado para cometer el hecho.

El detenido, junto a las evidencias ocupadas, fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.