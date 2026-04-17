Muere a los 86 años Lucha Moreno, actriz y cantante mexicana

La actriz y cantante de música ranchera Irma Gloria Ochoa Salinas, conocida en el ámbito artístico como Lucha Moreno, murió en México rodeada de sus hijos, nietos y una bisnieta. Tenía 86 años.

Según su representante, el deceso de Moreno fue por causas naturales.

“Qué difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… ¡vuela feliz!”, expresó Irma Hernández en una publicación su cuenta de Instagram.

Nacida el 23 de abril de 1939 en Guadalupe, Nuevo León, la artista formó parte de la Época de Oro del cine mexicano, iniciando su carrera en la actuación en 1957 con su papel en la película "Asesinos, S.A.", donde interpretó la canción “La noche de mi mal”.

Entre sus éxitos se destacan temas como “Tú y yo”, “Deja deja” y “La Margarita”.

Moreno también se destacó en la pantalla chica por su trabajo en las telenovelas "Quinceañera" (1987), protagonizada por Adela Noriega y Thalía, así como "Amor en silencio" (1988), "Amor de nadie" (1990), "Acapulco, cuerpo y alma" (1995) y "Te sigo amando" (1996).