Investigan a cinco personas por desaparición de Brianna Genao

Las autoridades de la provincia de Puerto Plata investigan a cinco personas por la desaparición, el pasado 31 de diciembre, de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad.

El grupo, tres hombres y dos mujeres, fue trasladado desde la residencia de la niña por miembros de la Policía Nacional.

Aunque las autoridades no han dado ningún detalle sobre estas personas, se informó a este Listín Diario que algunos eran familiares de la menor. Dos de los hombres fueron identificados como Alfredo y Reyes Rosario (Papito).

La búsqueda de Brianna Genao Rosario se paralizó debido a las fuertes lluvias registradas en esa provincia. La misma se reactivó este lunes tras el cambio en el clima.

De igual forma, el lunes el fiscal Wilson Camacho se presentó en el lugar en donde encabezó interrogatorios en una modesta vivienda cercana al lugar donde se vio a la menor por última vez.

Este martes el área para el acceso del personal de la prensa fue restringido, aunque periodistas de este medio han podido observar como las labores continúan por todo el personal designado para este fin.

En la búsqueda de Genao Rosario continúan miembros de unidades caninas, drones, Defensa Civil, Ejército y Policía Nacional, entre otros.