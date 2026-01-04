Max, Cheeto, Cobby y Zeus: Son los perros que buscan a Brianna Genao González en Puerto Plata

Brianna Genao González tiene 3 años y dos meses; desde el pasado 31 de diciembre, el Ministerio Público, policías, rescatistas, personal del 911, del ejército, la fuerza aérea, voluntarios y familiares buscan en el sector de Barrero, en el municipio de Guananico, en Puerto Plata.

Como parte del equipo de la búsqueda están 4 perros entrenados para encontrar personas, unos que tienen capacitación para encontrar personas con vida y otros fallecidos. Están entrenados para seguir un olor, una huella mínima, un rastro que puede indicarle a los investigadores por dónde puede ampliarse la investigación.

Max

Es un labrador retriever de cinco años que trabaja con la Defensa Civil. Max fue entrenado por Bomberos Unidos sin Fronteras y su especialidad es la localización de personas desaparecidas en grandes áreas y zonas agrestes, como las que rodean el punto donde Brianna fue vista por última vez.

Max es un labrador retriever de cinco años.Listín Diario

Vino de Santo Domingo y tiene 4 días continuos participando en la búsqueda.

Cheeto

Es un boyero o ganadero australiano de tres años, una raza de trabajo inteligente, energética y robusta. Él es integrante del Cuerpo Especializado de Mitigación de Emergencias y Rescate (Cemed); vino de Santo Domingo. Está entrenado para rastrear personas fallecidas y desaparecidos en terrenos difíciles, donde el acceso humano es limitado.

Cheeto, es un boyero o ganadero australiano de tres años.Listín Diario

Fue entrenado por Protección Civil de México como parte de la manada K9, tiene 3 años trabajando en búsqueda de personas, tiene 4 días como parte del equipo de trabajo.

Cobby

Es un pastor alemán de apenas un año y tres meses. Es parte del equipo de la Fuerza Aérea, con asiento en Puerto Plata. Fue entrenado por Bomberos Unidos sin Fronteras; sigue el rastro de personas vivas.

Cobby, es un pastor alemán de un año y tres meses.Listín Diario

Tiene un año y siete meses, y está en entrenamiento desde los 4 meses, y tiene especialización en búsqueda de personas desaparecidas en grandes áreas y zonas agrestes. Él tiene 4 días como parte del equipo de búsqueda.

Zeus

En otro frente de la búsqueda trabaja Zeus, un pastor alemán de la Unidad Humanitaria y de Rescate del Ejército, especializado en la localización de cadáveres. Zeus tiene dos años y medio en la unidad; llegó adulto y requirió un año completo de entrenamiento antes de ser certificado.

Zeus,es un pastor alemán.Listín Diario

Lleva tres días desplegado en la zona, tras ser trasladado desde Santo Domingo. Su participación responde a los protocolos que se activan cuando el tiempo avanza y ninguna hipótesis puede ser descartada.

Protocolo

Para iniciar cada rastreo, los guías proporcionan a los perros muestras con el olor de referencia de Brianna: prendas u objetos personales que permiten fijar el rastro. Ese olor, explican los especialistas, puede conservarse útil por un tiempo importante más si ha sido correctamente resguardado.

Horas de trabajo

Los perros pueden trabajar entre tres y cuatro horas diarias, y se integran al equipo a demanda de los investigadores, quienes identifican la zona donde se desplegarán los caninos y sus entrenadores.

Su vida operativa es limitada; a partir de los 8 años disminuyen las misiones y a los 10 años deben ser retirados del servicio. Mientras más edad tienen, más corto es el tiempo de despliegue.

Descanso

Tras jornadas intensas, reciben una semana de descanso sin entrenamientos, en corrales de relajación diseñados para proteger su bienestar físico y permitirles seguir siendo perros, que es lo más importante.

Aún este domingo los perros forman parte de las brigadas desplegadas entre 3 y 5 kilómetros a la redonda que por cuarto día consecutivo buscan a Brianna.

Sin rescate

Hasta el momento nadie se ha comunicado con los familiares pidiendo rescate, ni explicando qué tiene la niña.