Las cabañuelas: La arraigada tradición popular para vaticinar el clima

Desde el primer día del año y hasta el 12, las hermanas Mayra y Magaly se ocupan en un ritual que su madre en vida siempre llevó con certidumbre: Las cabañuelas.

Ha sido el legado familiar para vaticinar el comportamiento climático durante todo un año, con tan solo observar en los primeros doce días si llueve, se nubla o el cielo está despejado.

Ellas mantienen viva esta tradición y, en el presente 2026, comenzaron a hacer las anotaciones en un calendario del año anterior, porque les obsequiaron tarde uno del actual.

“Mamá siempre llevaba las cabañuelas. Yo lo sigo haciendo y me ha dado resultado”, dice convencida Magaly sobre la costumbre que su progenitora conservó al llegar siendo una niña a la capital y que observó en su padre agricultor oriundo de Bonao, municipio cabecera de la provincia Monseñor Nouel.

Las cabañuelas es una tradición que llegó a Latinoamérica con la colonización española y se arraigó entre los campesinos para prever, aunque sin rigor científico, el comportamiento del clima con fines de siembra y cosecha.

El término proviene del latín capannula, asociado a refugios o ciclos agrícolas.

Una de las teorías más aceptada es que las cabañuelas se remontan a la fiesta judía de los Tabernáculos (Cabañas), la cual recuerda la vida en cabañas durante los 40 años que los judíos vagaron por el desierto, luego de ser liberados de la esclavitud en Egipto.

Los judíos también realizaban ritos para predecir el clima durante ese largo periplo por el desierto.

¿Cómo se calcula?

Calcular el clima mediante las cabañuelas varía según la región. En la mayoría de los países latinoamericanos, incluido República Dominicana, se apela a la cabañuela clásica. Se observan los primeros días del año y se asocian a los doce meses. De esa manera, el comportamiento del clima el día uno corresponde a enero, el 2 a febrero, el 3 a marzo y así sucesivamente hasta llegar a diciembre.

Para ser más precisos en la planificación de la agricultura, campesinos dominicanos suelen asociar las primeras doce horas del día con los primeros quince días del mes y las otras doce horas con los días restantes.

En algunos países la rigurosidad incluye observar en esos días detalladamente fenómenos atmosféricos como vaguadas, ondas tropicales, lluvias, nubosidad, vientos, cambios de temperatura y hasta el comportamiento de algunos animales.

Aunque las hermanas Mayra y Magaly se limitan por influencia de su madre a los primeros doce días del año y sus 24 horas, otros incluyen los días del 13 al 24 de enero, tiempo en que el proceso se invierte.

Mediante este cálculo, el 13 del mes representa a diciembre, el 14 a noviembre y así sucesivamente hasta retornar a enero el día 24. Es una manera de confirmar lo observado en lo que consideran la primera fase de las cabañuelas.

En la India suelen hacerlo en el invierno y en España la observación y cálculo se realiza en los primeros 24 días de agosto de cada año para pronosticar el clima en los próximos doce meses.

Confiabilidad

La certeza de este pronóstico popular ha sido cuestionada por quienes consideran que no existe ninguna relación causal entre los primeros doce días del año y el comportamiento del clima durante doce meses, especialmente ahora por los efectos del cambio climático.

El uso de las cabañuelas se arraigó entre los campesinos para prever, aunque sin rigor científico, el comportamiento del clima con fines de siembra y cosecha.EXTERNA

En un contenido colgado en su cuenta de Instagram a principio de este año sobre las cabañuelas, el experto en clima Jean Suriel reflexionó que esta sabiduría popular ancestral “se ha puesto a prueba por los efectos del cambio climático, bajando significativamente de un 80% de acierto a un 40% o 50% en los últimos 25 años”.

Consideró que, debido al aumento de los gases contaminantes, las temperaturas a escala global y la humedad en la atmósfera, los fenómenos atmosféricos son cada vez más impredecibles, violentos, frecuentes y de mayor duración.

Un comportamiento reciente sobre el argumento de Suriel se observó con el paso por el país de la tormenta tropical Melissa en octubre pasado, considerada una de las más erráticas de los últimos años, debido a su lento e inusual desplazamiento.

A esto se suma que el uso de modernas tecnologías ha posibilitado una mayor eficiencia y certeza en los pronósticos meteorológicos.

Las hermanas Mayra y Magaly ya usan sus celulares para dar seguimiento al comportamiento del clima, especialmente cuando se anuncia el paso de una tormenta o ciclón por el país.

Ellas están conscientes de la nueva realidad debido a los efectos del cambio climático, pero siguen confiando en las cabañuelas.

“Yo no entiendo eso, pero a mamá siempre le salía bien”, dijo Mayra mientras observaba el sol radiante en la mañana del 5 de enero. “Esperamos que este año también dé resultado”, exclamó su hermana Magaly, lista para anotar en un calendario como serán los primeros 15 días de mayo.