Drones del 911 refuerzan la búsqueda de la niña Briana en Puerto Plata

La búsqueda de la niña Briana Genao González se ha extendido por vía terrestre, por los ríos del entorno y por aire.

Ocho drones de distintas envergaduras, operados por la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, sobrevuelan zonas clave del sector Barrero en el municipio de Guananico, en Puerto Plata, como parte del operativo técnico desplegado para localizar a la menor desaparecida.

Las aeronaves no tripuladas cuentan con una autonomía de vuelo de entre 40 y 50 minutos, equipadas con cámaras térmicas, sensores láser y sistemas de posicionamiento georreferenciado con precisión milimétrica, lo que permite identificar variaciones mínimas en el terreno. El margen de error del sistema es de apenas cuatro centímetros, según datos técnicos suministrados por la unidad.

El operativo aéreo cubre un cuadrante aproximado de entre tres y 4 kilómetros a la redonda, con vuelos que se realizan a una altura de entre 300 y 400 pies de altura, algunos de ellos de manera simultánea. Los drones utilizados incluyen modelos Matriz 400 de la marca DJI, capaces de sostener misiones prolongadas y transmitir información en tiempo real a los centros de mando.

La unidad está conformada por cuatro operadores certificados, dos técnicos especializados y personal de apoyo, todos con licencia del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). Cada dron dispone de dos baterías, que se agotan completamente en cada misión para maximizar el tiempo efectivo de búsqueda. En conjunto, el equipo acumula más de ocho horas de vuelo dentro de este operativo.

Centro de operaciones

El equipo cuenta con un vehículo tipo Vans que se utiliza como centro de operaciones, allí se cargan las baterías de los drones, se guardan los diferentes equipos y se procesan las imágenes en tierra.

Las imágenes captadas, luego de ser analizadas por los equipos humanas, son procesadas con el apoyo de un software de inteligencia artificial creado por el técnicos del sistema 911 con el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, y es utilizada como herramienta de soporte al análisis humano y que permite integrar datos térmicos, visuales y geoespaciales en tiempo real.

Internet

Para garantizar la conectividad en zonas de difícil acceso, el sistema opera con internet satelital Starlink, además de una flota telefónica que permite la coordinación constante con los equipos terrestres.

Tiempo en funcionamiento

La División de Aeronaves Tripuladas a Distancia tiene siete años de creada, y sus miembros son sometidos a procesos de formación y capacitación continua.

Búsquedas anteriores

Esta unidad ha participado previamente en búsquedas de personas desaparecidas y en operaciones de emergencia de alto impacto, incluyendo el caso del colapso del Jet Set, la desaparición de Sudiska Konanki, Roldani Calderón y ahora concentra sus capacidades técnicas en un solo objetivo: ampliar cada posibilidad de localizar a Briana, desde el aire.